Lâm Đồng trao 72 bộ huy chương tại giải cờ vua học sinh

Ngày 1/11, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (phường Lang Biang - Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức bế mạc Giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2026, khép lại 3 ngày thi đấu sôi nổi.

Hơn 1.700 vận động viên đến từ 161 đơn vị tham gia Giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Ảnh: Viết Trọng.

Giải khởi tranh từ ngày 30/10, là hoạt động thường niên nhằm duy trì, phát triển phong trào cờ vua trong học sinh.

Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và tạo cơ hội tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu trong nước.

Năm nay, giải thu hút hơn 1.700 vận động viên đến từ 161 đơn vị, gồm các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và câu lạc bộ cờ vua thuộc các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp, chia theo nhóm tuổi, gồm thi đấu cá nhân và đồng đội.

Tùy số lượng vận động viên, các nội dung áp dụng thể thức hệ Thụy Sĩ 7 hoặc 9 ván; trường hợp có từ 9 vận động viên trở xuống thi đấu vòng tròn một lượt.

72 bộ huy chương được trao tại giải Cờ vua học sinh Lâm Đồng năm 2026. Ảnh: Viết Trọng.

Theo ban tổ chức, đây là giải đấu có số lượng vận động viên tham gia đông nhất kể từ khi thành lập tỉnh Lâm Đồng mới.

Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của nhiều học sinh đến từ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, bên cạnh các trường học ở khu vực đô thị, góp phần lan tỏa phong trào cờ vua trong trường học.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao 72 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên và tập thể đạt thành tích ở các nội dung thi đấu.