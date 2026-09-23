Lâm Đồng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho 5 xã biên giới

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng biểu trưng hỗ trợ cho đại diện 5 xã biên giới

Tổng kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ đồng, gồm: xã Quảng Trực 300 triệu đồng, xã Tuy Đức 300 triệu đồng, xã Đắk Wil 200 triệu đồng, xã Thuận An 100 triệu đồng và xã Thuận Hạnh 100 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được sử dụng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo mua cây, con giống, đầu tư tư liệu sản xuất và triển khai các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa phương. Qua đó, người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ cho các gia đình

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng biểu trưng hỗ trợ cho đại diện 5 xã biên giới. Riêng tại xã Tuy Đức, 15 hộ dân được hỗ trợ trực tiếp, mỗi hộ 20 triệu đồng để đầu tư cây, con giống và tư liệu sản xuất.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình.

Chương trình góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại các xã biên giới.