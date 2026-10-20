Lâm Đồng trang bị kỹ năng để học sinh sống có trách nhiệm, biết bảo vệ bản thân

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (bên trái) tham dự chương trình Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026

Học sinh nhận diện nguy cơ mất an toàn

Khoảng 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Đắk Song vừa tham gia chương trình Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026. Chương trình cung cấp những kiến thức pháp luật thiết thực, gắn với hoạt động học tập, sinh hoạt và các tình huống thường gặp trong cuộc sống.

Nội dung trọng tâm gồm: các quy định về tư pháp người chưa thành niên; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Học sinh Trường THPT Đắk Song sân khấu hóa các tình huống pháp luật

Điểm mới của chương trình là lồng ghép nội dung tuyên truyền với hình ảnh, tình huống được chọn lọc từ các vụ việc có thật, kết hợp sân khấu hóa những câu chuyện pháp luật thường gặp trong thực tế.

Thông qua hình ảnh và các tiểu phẩm minh họa, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Đắk Song được nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết để nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh, thoát nạn và tìm kiếm sự trợ giúp khi xảy ra sự cố.

Học sinh tham gia chương trình Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026

Em Mai Thị Thanh Trúc, lớp 10A10 cho biết, chương trình giúp em bổ sung kiến thức, kỹ năng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân, gia đình.

“Điều đặc biệt là qua những ví dụ do báo cáo viên đưa ra, chúng em hình dung rõ hơn về các nguy cơ mất an toàn trong đời sống. Từ đó, em biết cách phòng, tránh, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh”, em Mai Thị Thanh Trúc chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Đắk Song trả lời những câu hỏi tình huống liên quan đến những kiến thức, kỹ năng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân, gia đình

Cùng chung cảm nhận, nữ sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, lớp 12B8 cho biết, đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Những kiến thức và kỹ năng được truyền đạt gần gũi, thiết thực, gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

“Trong đời sống luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn như cháy, nổ, đuối nước, bạo lực. Qua chương trình, em tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và chắc chắn sẽ chia sẻ lại với người thân trong gia đình”, Quỳnh Trâm cho hay.

Chủ động xây dựng môi trường học đường an toàn

Xuyên suốt chương trình, báo cáo viên nhiều lần nhấn mạnh vai trò của việc chủ động phòng ngừa tai nạn thương tích, cháy, nổ, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, nâng cao ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm của học sinh.

Học sinh Trường THPT Đắk Song hào hứng tham gia phần thi trắc nghiệm, tìm hiểu kiến thức pháp luật

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở giáo dục cũng giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

Thiếu tá Nguyễn Khánh Huy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường, tai nạn thương tích, cháy, nổ vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhiều sự cố có thể được phòng ngừa, hạn chế hậu quả nếu mỗi học sinh nâng cao ý thức cảnh giác và được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết.

Thiếu tá Nguyễn Khánh Huy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ những kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích

Theo Thiếu tá Nguyễn Khánh Huy, bên cạnh việc nắm vững các quy định pháp luật, học sinh cần biết nhận diện nguy cơ, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bình tĩnh xử lý khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Mỗi em cũng cần có ý thức nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ bản thân. Thiếu tá Nguyễn Khánh Huy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng

Đối với học sinh, hiểu biết và chấp hành pháp luật không chỉ là yêu cầu trong học tập, rèn luyện mà còn là nền tảng để hình thành lối sống có trách nhiệm, biết bảo vệ bản thân, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, chủ động phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho rằng, những kiến thức được trang bị tại chương trình sẽ giúp cán bộ, giáo viên và học sinh vận dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường.

Ban Tổ chức trao quà tới học sinh trả lời đúng phần thi trắc nghiệm

Đặc biệt, sau chương trình, học sinh cần chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; chấp hành các quy định về an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn thương tích, cháy, nổ và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Đồng thời, các em cần tích cực chia sẻ kiến thức, nhắc nhở bạn bè và người thân cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Để những kiến thức được tuyên truyền thực sự trở thành “cẩm nang sống” cho học sinh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đề nghị các trường tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở các em thực hiện đúng quy định, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

Học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, cháy, nổ và các nguy cơ mất an toàn

Cùng với đó, nhà trường cần tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tạo sự đồng bộ giữa giáo dục trong nhà trường và gia đình, góp phần hình thành ý thức sống có trách nhiệm, bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với Sở Tư pháp Lâm Đồng triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 tại 5 trường THPT khu vực phía Tây tỉnh, từ ngày 19 - 30/10.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật mới, những vấn đề liên quan trực tiếp đến học sinh và hoạt động giáo dục.

Qua đó, giúp học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, cháy, nổ và các nguy cơ mất an toàn; từng bước hình thành ý thức thượng tôn pháp luật trong nhà trường và cộng đồng.