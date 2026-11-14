Lâm Đồng trang bị kỹ năng an toàn mạng cho học sinh vùng biên

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng phát biểu tại Chương trình “Cùng em kết nối an toàn” đến học sinh vùng biên giới. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Ngày 14/11, tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã biên giới Thuận An), Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức workshop “Cùng em kết nối an toàn”, mở đầu chuỗi 6 chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thu hút 1.020 học sinh tham gia, trong đó có 420 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An; 600 học sinh Phân hiệu Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ tại xã Thuận An.

Đại úy Trịnh Đình Hoàn, chuyên gia Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn học sinh bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý tình huống nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng cho biết: Không gian mạng mang đến cho trẻ em, thanh thiếu niên nhiều cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Từ tin giả, lừa đảo đến dụ dỗ, thao túng và xâm hại trực tuyến, những rủi ro có thể bắt đầu chỉ từ một lời mời kết bạn của người lạ, đường dẫn không rõ nguồn gốc hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Đáng lo ngại, khi gặp phải những tình huống này, nhiều em thường chọn cách im lặng thay vì chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu không được phát hiện, hỗ trợ kịp thời, những trải nghiệm tiêu cực trên môi trường mạng có thể gây tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển của trẻ.

Chuyên gia Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn học sinh nhận diện các hành vi dụ dỗ, thao túng, đe dọa, bắt nạt và xâm hại trẻ em trên không gian mạng và cách xử lý. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Chuỗi workshop “Cùng em kết nối an toàn” được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến cho học sinh, sinh viên, giúp các em nhận diện nguy cơ, biết cách bảo vệ bản thân, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Đây cũng là dịp tăng cường sự kết nối giữa gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Với thông điệp “Không một mình - Kết nối không tổn thương”, các chuyên gia Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn học sinh nhận diện những hành vi dụ dỗ, thao túng, đe dọa, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư và xâm hại trực tuyến. Các em được trang bị kỹ năng bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân; cách từ chối, dừng tương tác, chặn, báo cáo tài khoản có dấu hiệu nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp sự cố. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, còn trực tiếp tham gia giải quyết các tình huống giả định thông qua hệ thống câu hỏi tương tác. Từ những tình huống cụ thể, các em được phân tích, lựa chọn cách ứng phó phù hợp, đồng thời tiếp cận tài liệu hướng dẫn và các đầu mối hỗ trợ khi gặp vấn đề trên môi trường mạng.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An và Phân hiệu Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ (xã Thuận An) hào hứng tham gia workshop “Cùng em kết nối an toàn” do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Bên cạnh hoạt động truyền thông, chương trình còn bố trí không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu về Chiến dịch “Không một mình”, các ấn phẩm, hình ảnh và sản phẩm của Đại sứ An toàn số học đường. Các khu vực chụp ảnh hưởng ứng, tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và tiếp cận tài liệu về kỹ năng an toàn số tạo điều kiện để học sinh vừa tham quan, vừa trải nghiệm, thực hành.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động giao lưu, chia sẻ của Đại sứ đồng hành Chiến dịch và Đại sứ An toàn số học đường tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực, khuyến khích học sinh chủ động bảo vệ bản thân, hỗ trợ bạn bè và mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy cơ trên không gian mạng.

Đặc biệt, thông qua phong trào “5 phút cùng em”, chương trình khuyến khích mỗi học sinh dành ít nhất 5 phút mỗi ngày trò chuyện với bố mẹ, ông bà, anh chị hoặc thầy cô về những điều đã trải qua trong cuộc sống và trên internet. Từ những câu chuyện vui, điều chưa hiểu đến những tình huống khiến bản thân lo lắng, các em được khuyến khích cởi mở chia sẻ để nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời từ người thân, thầy cô.

Lan tỏa chương trình “Cùng em kết nối an toàn” đến học sinh vùng biên giới xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Tham gia chương trình, em H’ Ngọc Ánh Nỡm (lớp 6A2, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An) chia sẻ: “Em có sử dụng mạng xã hội YouTube để xem những video có nội dung hay, học hỏi thêm nhiều kiến thức và những bài học bổ ích. Những điều hay học được, em cũng thường chia sẻ với các bạn. Qua chương trình, em biết thêm nhiều kiến thức mới, đặc biệt là cách sử dụng mạng xã hội an toàn, không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ”.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 5 suất học bổng “Tiếp bước cùng em” (5 triệu đồng/suất) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống của hai trường.

Ban tổ chức trao 5 suất học bổng “Tiếp bước cùng em”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh tỉnh Lâm Đồng đã luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo kế hoạch, sau chương trình tổ chức tại xã Thuận An, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức 5 workshop tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2025, Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” do Liên minh Niềm tin số phát động, dưới sự bảo trợ của các Bộ: Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã lan tỏa đến hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh và hơn 6.100 điểm trường trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng.