Lâm Đồng: Trang bị kiến thức bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường mạng

Quang cảnh khai mạc chương trình tập huấn. (Ảnh: CTV)

Đây là hoạt động thuộc kế hoạch của Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng về triển khai Chiến dịch “không một mình” trên địa bàn năm 2026, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”; thời gian triển khai từ ngày 10/10 đến 10/12.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối trực tiếp từ Hội trường Công an tỉnh Lâm Đồng đến 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh; với sự tham dự của hơn 2.000 thầy cô giáo của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ văn hóa cấp xã.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an hay ngành giáo dục, mà cần có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Đại biểu dự khai mạc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị báo cáo viên chú trọng truyền đạt những nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng, đi thẳng vào vấn đề; tăng cường trao đổi giải đáp các tình huống thực tế.

Cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn nắm vững kiến thức, nhận diện đúng các nguy cơ trên môi trường mạng; chú trọng kỹ năng thực hành và xử lý tình huống; chuyển hóa kiến thức tập huấn thành những hoạt động cụ thể tại cơ sở, góp phần hình thành mạng lưới đồng hành, hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ "Niềm tin số" Lâm Đồng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: CTV)

Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề, như tổng quan Chiến dịch “Không một mình” và hướng dẫn triển khai tại Lâm Đồng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng gắn với phong trào “5 phút cùng em”; nhận diện, phòng ngừa nguy cơ và hỗ trợ trẻ em khi gặp vấn đề trực tuyến; hướng dẫn triển khai cuộc thi tìm kiếm Đại sứ An toàn số học đường; phương pháp tuyên truyền, tập huấn lại và tổ chức hoạt động tại cơ sở.

Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn. (Ảnh: CTV)

Điểm nhấn của chương trình là chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Cán bộ, giáo viên được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu trẻ bị đe dọa, bắt nạt, dụ dỗ trên mạng; cách lắng nghe, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ban đầu và phối hợp cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại tập huấn. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, chương trình nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư, giữ bí mật thông tin cá nhân, tránh để trẻ em tiếp tục tổn thương trong quá trình tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Chiến dịch “Không một mình” được triển khai với thông điệp xuyên suốt: “Kết nối không tổn thương”, hướng tới xây dựng môi trường mạng nhân văn, an toàn, lành mạnh cho trẻ em, thanh thiếu niên.