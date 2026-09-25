Lâm Đồng tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên các tuyến trọng điểm

Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân lập chốt kiểm tra xe kinh doanh vận tải

Siết chặt kiểm tra trên tuyến quốc lộ

Sáng 24/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tân Minh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lập chốt kiểm soát tại Km 1769+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Minh.

Sau vài giờ triển khai, tổ công tác đã dừng, kiểm tra hàng trăm phương tiện. Phần lớn người điều khiển chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp vi phạm gồm: chuyển hướng không có tín hiệu báo trước và chở hàng hóa trong khoang hành khách.

Hoạt động kiểm tra được triển khai trong đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Cùng với việc kiểm tra trực tiếp tại chốt, lực lượng CSGT khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và tiếp nhận thông tin phản ánh để xác minh vi phạm.

Từ ngày 26/8 đến nay, Trạm CSGT Hàm Tân đã phát hiện 220 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải

Thượng tá Nguyễn Anh Lê Minh, Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, tập trung kiểm tra những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt xe không đúng quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng, đỗ, đón trả khách và xếp dỡ hàng hóa sai quy định.

Việc chấp hành thời gian lái xe, quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe cũng được chú trọng. Đối với xe vận tải hàng hóa, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra tải trọng, kích thước hàng hóa và tình trạng cơi nới thành thùng xe.

Những vi phạm liên quan đến trách nhiệm quản lý của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải sẽ tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tổng kiểm soát trên các tuyến trọng điểm

Từ ngày 26/8/2026, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT, Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an các xã, phường triển khai tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh.

Việc kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải sẽ giúp lực lượng chức năng phát hiện vi phạm

Các đội, trạm CSGT đường bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến Quốc lộ: 20, 14, 1A, 27, 27C, 28B, 55 và cao tốc Liên Khương - Prenn. Lực lượng chức năng chú trọng những đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế; khu vực đông người, nơi thường xảy ra tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa không đúng quy định và các địa điểm có mật độ xe vận tải lớn.

Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đợt tổng kiểm soát nhằm nắm chắc tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, đánh giá việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông trên từng tuyến, địa bàn.

Trọng tâm là phát hiện, xử lý các hành vi trực tiếp hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; đồng thời nhận diện những bất cập trong công tác quản lý để kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục.

Lực lượng CSGT kiểm tra điều kiện của người lái xe, giấy đăng ký, kiểm định và điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện. Trên cao tốc Liên Khương - Prenn, việc kiểm soát tập trung vào các hành vi không giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ hoặc đón trả khách sai quy định, chuyển làn không có tín hiệu, đi vào làn dừng khẩn cấp không đúng quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến Quốc lộ 1A

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến Quốc lộ 1A

Bên cạnh tuần tra trực tiếp, Phòng CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dữ liệu giám sát hành trình và thông tin, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp để xác minh, xử lý vi phạm.

Công tác kiểm tra được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp chấp hành đúng quy định.

Việc kiểm soát thường xuyên, có trọng tâm trên từng tuyến đường góp phần nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp vận tải và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.