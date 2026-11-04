Lâm Đồng tổ chức sự kiện giảm giá hàng hiệu lớn nhất năm 2026

Sáng 4-11, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức chương trình khuyến mãi hàng hiệu - Đà Lạt Mega Sale.

Khách tham quan, mua sắm tại sự kiện giảm giá hàng hiệu tại Lâm Đồng.

Tại chương trình, khoảng 200 nhãn hàng hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước áp dụng mức khuyến mãi từ 30% đến 80% với các nhóm hàng nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, thể thao, giày dép, phụ kiện, trang sức, chăm sóc gia đình, trẻ em, hàng tiêu dùng, gia dụng…

Toàn cảnh sự kiện.

Đây là chuỗi sự kiện khuyến mãi hàng hiệu lớn nhất trong năm tại Lâm Đồng, chương trình tập trung khuyến mãi sâu các sản phẩm hàng hóa nổi tiếng quốc tế và nội địa để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, mang đến cho người tiêu dùng, khách du lịch những chương trình khuyến mại hấp dẫn. Tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, nâng cao nhận thức mua sắm thông minh của người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 8-11.