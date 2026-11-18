Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Đắk Glong (xã Quảng Khê) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 20199/KH-UBND ngày 16/11/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với xây dựng văn hóa học đường trong ngành giáo dục tỉnh.

Các hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Theo kế hoạch, các trường học lựa chọn, tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, thể thao truyền thống và tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Đồng thời, khuyến khích thành lập, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật; phát huy vai trò của nghệ nhân, nghệ sĩ và người am hiểu văn hóa trong truyền dạy, giao lưu, hướng dẫn học sinh thực hành các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ và các môn thể thao dân tộc.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với xây dựng văn hóa học đường

Một trong những nội dung trọng tâm là tăng cường kết nối giữa trường học với bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, thư viện và các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Học sinh được khuyến khích tham quan, nghe thuyết minh, tìm hiểu hiện vật, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm thực tế thông qua mô hình “Hành trình di sản”. Các địa chỉ kết nối gồm Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, Tháp Po Sah Inư và Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục học sinh gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; gắn giáo dục truyền thống với xây dựng văn hóa đọc, văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/AR) trong xây dựng bài giảng, giới thiệu di sản và sáng tạo các sản phẩm truyền thông văn hóa. Học sinh được giáo dục văn hóa số, đạo đức số, ý thức bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình văn hóa học đường tiêu biểu duy trì, phát huy. Các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với từng cấp học, không gây quá tải hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học.