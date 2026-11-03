Lâm Đồng tổ chức 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Để ngày hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực

Theo đó, các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày hội góp phần phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ảnh tư liệu)

Đồng thời, các địa phương quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức; phân công cấp ủy viên tham dự, theo dõi, nắm tình hình tại các khu dân cư.

Đặc biệt, sự kiện cần phát huy vai tốt trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội

Đơn vị chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, thôn, buôn, bon văn hóa” năm 2026 theo quy định. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng tại cơ sở và khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Ngày hội phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân

Tùy điều kiện thực tế, địa phương chủ động lựa chọn thời gian tổ chức Ngày hội phù hợp, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 14 đến ngày 24/11/2026. Song song đó, kết hợp đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức sơ kết, tổng kết, ra mắt, nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng tại cơ sở và khu dân cư

Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, trao tặng quà của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 124 điểm tổ chức Ngày hội gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được chu đáo, thiết thực, ý nghĩa; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chăm lo đời sống Nhân dân.