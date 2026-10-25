Lâm Đồng tổ chức Liên hoan Ẩm thực vùng miền 2026

Các đại biểu tham dự hội thi Liên hoan Ẩm thực vùng miền năm 2026

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Thái Ngọc Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Ẩm thực Bình Thuận cho biết, hội thi nhằm tôn vinh những giá trị tinh túy của nguồn hải sản phong phú, kết hợp sự sáng tạo, kỹ thuật chế biến và tình yêu nghề của những đầu bếp. Mỗi món ăn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là câu chuyện về văn hóa, về vùng đất và về niềm tự hào của người Việt Nam.

Ông Thái Ngọc Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Ẩm thực Bình Thuận phát biểu khai mạc

Theo Ban Tổ chức, có 25 đội đến từ các nhà hàng, resort, các đơn vị trường học đào tạo trong và ngoài tỉnh, cùng hội tụ tranh tài tại liên hoan Ẩm thực vùng miền 2026. Hội thi còn thu hút đội ngũ Ban Giám khảo là những chuyên gia ẩm thực dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho Ban Giám khảo hội thi

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Khoa cho biết, sự kiện này hướng tới mục tiêu tìm kiếm những đầu bếp tài năng, tôn vinh các món ăn ngon và đặc sắc nhất, qua đó quảng bá văn hóa ẩm thực phong phú của Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước.

Các đầu bếp tham gia hội thi

Cuộc thi không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp để các đầu bếp giao lưu, học hỏi mà còn góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà.

Các đội bước vào phần thi sáng tạo biến tấu các món ăn

Hội thi nhằm tìm kiếm và vinh danh những tài năng ẩm thực xuất sắc của địa phương. Đây là một sân chơi chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng đầu bếp trong và ngoài tỉnh, đồng thời là dịp để quảng bá, giới thiệu ẩm thực vùng miền, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực địa phương và lan tỏa tinh hoa ẩm thực biển của tỉnh.

Ban Giám khảo đang chấm điểm cho từng đội thi khâu chuẩn bị thực phẩm, sơ chế

Sau phần khai mạc, các đội thi cùng nhau thi tài, sử dụng các nguyên liệu đặc sản của địa phương như: hoa thanh long, hải sản, dược liệu… để tạo nên những món ăn đặc sắc mang hương vị biển, với mong muốn kết nối nông sản từ trang trại đến bàn ăn.

Mỗi đội thi mang đến một màu sắc riêng, một câu chuyện ẩm thực riêng, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn

Mỗi đội thi mang đến một màu sắc riêng, một câu chuyện ẩm thực riêng, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, nơi kỹ thuật chế biến, sự sáng tạo và bản sắc ẩm thực cùng tỏa sáng.