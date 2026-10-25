Lâm Đồng tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 từ ngày 6 đến 8/11

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc về kế hoạch tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Sự kiện là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần tạo điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành Kế hoạch số 18388 về việc tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam năm 2026.

Theo đó, chương trình khai mạc diễn ra từ 17 - 22 giờ ngày 6/11 tại quảng trường Lâm Viên, dự kiến có bắn pháo hoa tầm thấp. Ngày 7/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật mở rộng diễn ra từ 18 - 21 giờ tại khu vực trước Rạp 3 Tháng 4, khu Hòa Bình. Trong 2 ngày 7 và 8/11, tại khuôn viên dự án Haus Đà Lạt sẽ có các chương trình biểu diễn dành cho khách mời của dự án.

Các nghệ sĩ, nhóm nhạc dự kiến tham gia biểu diễn tại lễ hội gồm: Lisa Ono (Nhật Bản), DaDaDa, JKC (Hàn Quốc), Nik West, Raul Mi’Don (Hoa Kỳ) cùng các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam như: Hoài Sa, Trần Thu Hà, Hồng Nhưng, Bigband - Yellow Star…

Âm nhạc đến gần hơn với đời sống và những trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Lạt. (Ảnh: Tư liệu)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, triển khai các nội dung của kế hoạch, bảo đảm tiến độ và điều kiện tổ chức lễ hội. Trong đó, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết tại địa điểm diễn ra chương trình.

Đơn vị tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình chuẩn bị và triển khai các hoạt động; bảo đảm việc tổ chức đúng nội dung, quy định, đáp ứng yêu cầu về an toàn và hiệu quả. Các chương trình chỉ được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định. Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Dalat Land (HAUS Đà Lạt) chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức lễ hội.

Thông qua sự kiện, tỉnh Lâm Đồng hướng đến quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch địa phương; phát huy danh hiệu Đà Lạt là “Thành phố sáng tạo âm nhạc” của UNESCO, đồng thời, tạo thêm điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026.