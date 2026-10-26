Lâm Đồng tổ chức lễ hội nhạc Jazz hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Ngày 26/10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Viet Nam Jazz Heritage Festival 2026), nằm trong chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại các khu vực trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt: Quảng trường Lâm Viên, Rạp 3 tháng 4, khu Hòa Bình…

Chương trình hướng đến xây dựng hoạt động văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI; đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan và tiềm năng du lịch của Đà Lạt, Lâm Đồng đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tại Rạp 3 tháng 4. Ảnh minh họa

Điểm nhấn là chương trình khai mạc ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên, dự kiến có bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ Lisa Ono (Nhật Bản); DaDaDa, JK (Hàn Quốc); Nik West, Raul Mi’Don (Hoa Kỳ); Mekong Bigband, Yelow Star Bigband; ca sĩ Lân Nhã, Bùi Lan Hương…

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 không chỉ là hoạt động thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến Đà Lạt và khuyến khích người dân, du khách tham gia trải nghiệm văn hóa.

Lễ hội cũng hướng đến phát huy danh hiệu Đà Lạt trước đây là “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, kết nối tinh hoa âm nhạc thế giới với bản sắc và dấu ấn Việt Nam.

Thông qua sự kiện, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại, kích cầu du lịch và từng bước xây dựng công nghiệp văn hóa địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.