Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, các nhà sưu tập tư nhân, cá nhân hiến tặng hiện vật cùng đông đảo công chúng yêu di sản.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các thế hệ làm công tác bảo tồn, gìn giữ di sản, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chào mừng năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tri ân cội nguồn, tôn vinh những giá trị bền vững của cha ông và khẳng định sức mạnh nội sinh của văn hóa trong hành trình kiến tạo tương lai của quê hương, đất nước.

“Sự tiếp nối liền mạch giữa ngày 23.11 và ngày 24.11 là thông điệp sâu sắc của thời đại: Di sản quá khứ không nằm yên trong ký ức, mà đang hòa nhịp sống động vào đời sống đương đại, đưa văn hóa thực sự ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội, lấy nhân dân làm chủ thể sáng tạo và thụ hưởng”, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang lưu giữ và bảo quản khoa học hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật quý giá, trong đó có 3 Bảo vật quốc gia gồm: Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng tháp Po Dam và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Bên cạnh đó, còn có nhiều sưu tập có giá trị về văn hóa Sa Huỳnh, Cát Tiên, Đại Làng, cổ vật tàu đắm Bình Thuận, di sản cung đình triều Nguyễn, các hiện vật văn hóa dân tộc và kỷ vật kháng chiến…

Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng không ngừng đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục di sản và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhiều giải pháp được triển khai như số hóa 3D hiện vật, thuyết minh tự động, xây dựng bản đồ số Di sản Lâm Đồng, tổ chức triển lãm và trưng bày lưu động, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bảo tàng Lâm Đồng hiện lưu giữ nhiều hiện vật quý giá

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cũng phát động đợt vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học liên quan đến vùng đất Lâm Đồng. Qua đó, kêu gọi các tổ chức, nhà sưu tập, nhân chứng lịch sử, văn nghệ sĩ, trí thức và nhân dân tiếp tục chung tay gìn giữ những tư liệu, kỷ vật quý, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản của địa phương.

Các cá nhân, nhà sưu tập tư nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng

Ngay sau đó, đại diện Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận một số hiện vật do các cá nhân, nhà sưu tập tư nhân hiến tặng cho Bảo tàng. Các hiện vật được đánh giá sẽ góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và phát huy giá trị di sản.

Đại biểu tham quan không gian Triển lãm “Hành trình gìn giữ di sản văn hóa tỉnh Lâm Đồng”

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn ghé thăm không gian Triển lãm “Hành trình gìn giữ di sản văn hóa tỉnh Lâm Đồng”, ngay trong không gian Bảo tàng.