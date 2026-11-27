Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng H'Hồng tặng hoa chúc mừng Ban Giám khảo hội thi

Tham gia hội thi có 5 báo cáo viên tiêu biểu, đại diện cho các đơn vị, cụm liên quân, là cán bộ Đoàn - Hội đang học tập, công tác trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi thí sinh lựa chọn 1 chuyên đề để triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030 (do UBND tỉnh ban hành ngày 03/02/2026) và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Thí sinh Trần Tiến Đạt, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN phường B’Lao, Phó Bí thư Chi đoàn tổ 12 trình bày phần thi

Các chuyên đề cũng tập trung vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị; chủ trương, chính sách, pháp luật; tình hình kinh tế - chính trị - xã hội địa phương; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Tại hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: thiết kế đề cương và trình chiếu; thuyết trình, báo cáo trực tiếp và vấn đáp theo thể lệ kèm theo của Ban Tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng H'Hồng trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Phan Rí Cửa

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Phan Rí Cửa xuất sắc đạt giải Nhất; Bí thư Đoàn xã Phú Sơn Lâm Hà, Khổng Minh Cường đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Trần Tiến Đạt, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN phường B’Lao; Nguyễn Huyền Trang, Đoàn viên Trường Đại học Đà Lạt và Nguyễn Đình Tuân, Bí thư Đoàn xã Đắk Song đạt giải Khuyến khích.

Giải Nhì thuộc về thí sinh Khổng Minh Cường, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn Lâm Hà

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong đoàn viên, thanh niên, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho thí sinh Trần Tiến Đạt, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN phường B’Lao

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho 2 thí sinh: Nguyễn Huyền Trang, Đoàn viên Trường Đại học Đà Lạt và Nguyễn Đình Tuân, Bí thư Đoàn xã Đắk Song