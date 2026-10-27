Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học về Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO vào tháng 11

Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: tư liệu)

Hội thảo sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các cam kết của Đà Lạt trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO giai đoạn 2023 - 2026; xác định những khó khăn, thách thức và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa sáng tạo và các thành phố sáng tạo trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, giải pháp hiệu quả.

Qua đó, đề xuất khuyến nghị, giải pháp và sáng kiến nhằm phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, kinh tế sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đêm nhạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn tổ chức tại sân vận động Đà Lạt. (Ảnh: tư liệu)

Dự kiến, hội thảo sẽ tổ chức vào ngày 13/11, tại Nhà hát Dalat Opera House (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), có khoảng 150 - 200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Với chủ đề: “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”; thông điệp: “Từ danh hiệu đến tác động - từ hoạt động đến hệ sinh thái - từ sáng tạo đến phát triển bền vững”, hội thảo sẽ diễn ra 6 phiên tham luận với các nội dung cụ thể.

Đó là thể chế và quản trị danh hiệu - nền móng cho bản hòa âm chính sách; hệ sinh thái âm nhạc - những thanh âm của phố núi; hợp tác quốc tế - hòa điệu cùng Mạng lưới toàn cầu; đo lường tác động - lượng hóa giai điệu sáng tạo; bao trùm và bền vững - âm nhạc cho mọi người, vì tương lai; tầm nhìn 2027 - 2031 - soạn tổng phổ cho chặng đường mới.

Hội thảo là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, giải pháp hiệu quả. (Ảnh: tư liệu)

Các nội dung tham luận yêu cầu bám sát các mục tiêu, cam kết của Đà Lạt trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO; có tính khoa học, thực tiễn và khả năng ứng dụng cao.

Kết quả hội thảo phải đề xuất được các giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai các chương trình phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO trong thời gian tới.

Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc đầu tiên của Việt Nam được UNESCO chính thức công nhận vào ngày 31/10/2023 và nhận danh hiệu vào ngày 30/12/2023.