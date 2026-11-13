Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”.

Tham dự chương trình có ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO; PGS. TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá TP. HCM; Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam, cùng khoảng 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, nghệ nhân, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO cho biết, việc Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc năm 2023 là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu tham dự chương trình

Đồng thời, mở ra cơ hội quan trọng để phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ sáng tạo của khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu UNESCO không phải là đích đến cuối cùng, mà phải là động lực và nền tảng cho một quá trình phát triển lâu dài, thực chất và bền vững.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO phát biểu khai mạc Hội thảo

“Hội thảo hôm nay được tổ chức với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”, cùng thông điệp “Từ danh hiệu đến tác động - từ hoạt động đến hệ sinh thái - từ sáng tạo đến phát triển bền vững”. Qua đó, chúng tôi mong muốn đây không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là dịp để nhìn nhận một cách toàn diện, khách quan chặng đường triển khai các cam kết của Đà Lạt từ năm 2023 đến năm 2026; nhận diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và các vấn đề đặt ra trong thực tiễn”, ông Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhận định, kể từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023, Đà Lạt đã bắt đầu một chặng đường mới nhằm phát huy hơn nữa di sản văn hóa và tiềm năng sáng tạo của mình để thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu

Việc trở thành thành viên của Mạng lưới vừa là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, vừa mang ý nghĩa lớn hơn là một cam kết đối với tương lai. Đó là cam kết đặt văn hóa và sáng tạo ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị, đồng thời tạo ra những cơ hội thiết thực cho các nghệ sĩ, cộng đồng và các thế hệ mai sau.

“Thông qua Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Đà Lạt cũng có thể tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với các Thành phố sáng tạo khác và đóng góp góc nhìn riêng của mình cho một cộng đồng toàn cầu cùng cam kết thúc đẩy phát triển dựa trên văn hóa.

UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đà Lạt trên chặng đường này. Tôi hy vọng các thảo luận hôm nay sẽ đưa ra những khuyến nghị thiết thực, góp phần định hướng các ưu tiên của Đà Lạt trong những năm tới”, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam kỳ vọng.

Nhiều tham luận, góp ý có ý nghĩa thiết thực cho tỉnh Lâm Đồng trong việc duy trì và phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO đối với Đà Lạt được các đại biểu trình bày, thảo luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề gồm: Đánh giá kết quả giai đoạn 2023–2026; Làm rõ kết quả thực hiện các cam kết với UNESCO, những tác động thực chất đối với đời sống văn hóa và các hạn chế, bài học kinh nghiệm.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế quản lý và phối hợp. Đề xuất mô hình điều phối phù hợp sau sắp xếp tổ chức bộ máy; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

PGS.TS. Lê Văn Toàn, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình bày tham luận về "Quyền tiếp cận và thực hành âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại của các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng"

Thứ ba, phát triển hệ sinh thái âm nhạc. Ưu tiên đào tạo nhân lực, hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân, không gian biểu diễn và hoạt động âm nhạc thường xuyên, để người dân vừa sáng tạo vừa thụ hưởng.

Thứ tư, bảo tồn di sản gắn với sáng tạo. Phát huy giá trị âm nhạc truyền thống, nhất là di sản cồng chiêng Tây Nguyên; khuyến khích sáng tạo đương đại trên cơ sở tôn trọng bản sắc và cộng đồng chủ thể.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đem đến tham luận "Nhận diện khả năng triển khai cam kết của Đà Lạt trong mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực âm nhạc và một số tham vấn chính sách cho địa phương"

Thứ năm, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch âm nhạc. Từ kinh nghiệm tổ chức các chương trình, lễ hội âm nhạc, đề xuất sản phẩm đặc trưng, hoạt động định kỳ, giải pháp huy động nguồn lực xã hội và kết nối hiệu quả với du lịch.

Cuối cùng là việc mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết UNESCO. Đề xuất chương trình hợp tác cụ thể với các thành phố sáng tạo; chuẩn bị dữ liệu, minh chứng và lộ trình báo cáo định kỳ UNESCO năm 2027.

Các bên ký kết hợp tác toàn diện về văn hóa giữa Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng với Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra chương trình ký kết hợp tác toàn diện về văn hóa giữa Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng với Trường Đại học Văn hóa TP. HCM