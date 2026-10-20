Lâm Đồng tổ chức hội nghị quốc tế tìm giải pháp nâng tầm giá trị cà phê

Cà phê Lâm Đồng được kỳ vọng nâng cao giá trị và mở rộng thị trường thông qua kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm đặc sản và thúc đẩy hợp tác quốc tế

Bên cạnh trao đổi về chất lượng và thị trường, sự kiện còn có hoạt động trưng bày, kết nối giao thương và cuộc thi “Giải thưởng Cà phê xuất sắc Lâm Đồng – 2026”, hướng tới gia tăng giá trị thương mại và sức cạnh tranh của cà phê địa phương.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, hội nghị dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hành chính tỉnh, số 36 đường Trần Phú, phường Xuân Hương – Đà Lạt. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, hội nghị được định hướng trở thành diễn đàn để nhìn nhận tiềm năng, lợi thế của cà phê Lâm Đồng, trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Qua đó, địa phương kỳ vọng nâng cao nhận diện chỉ dẫn địa lý “Cà phê Lâm Đồng”, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác giữa nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất với các nhà rang xay, nhà phân phối và đối tác quốc tế.

Kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và thị trường quốc tế

Theo kế hoạch, hội nghị chính thức diễn ra vào sáng 24/12/2026, với sự tham dự dự kiến của khoảng 150 đại biểu trong nước và quốc tế. Phía Việt Nam có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, trường đại học, đơn vị nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia và nhà sản xuất cà phê đến từ Lâm Đồng cùng nhiều địa phương khác.

Đáng chú ý, thành phần khách mời quốc tế dự kiến có đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu cà phê như: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, Sucafina, UCC cùng các nhà rang xay đang quan tâm đến cà phê Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng.

Các nội dung trao đổi tập trung vào xu hướng tiêu dùng cà phê toàn cầu, tiềm năng chất lượng của cà phê Lâm Đồng, giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu của các thị trường quốc tế. Những vấn đề về kỹ thuật sản xuất, sơ chế, rang xay, quản trị chất lượng, liên kết chuỗi cung ứng và phát triển bền vững cũng được đưa vào định hướng tham luận.

Trong đó, các góc nhìn từ thị trường Nhật Bản, châu Âu và doanh nghiệp quốc tế được kỳ vọng cung cấp thêm thông tin thực tiễn để ngành cà phê địa phương định hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Các nội dung về ESG, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) cũng nằm trong danh mục tham luận dự kiến.

Đây là những vấn đề ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng tiếp cận thị trường của nông sản. Bên cạnh hương vị và chất lượng thành phẩm, doanh nghiệp và người sản xuất cần quan tâm hơn đến quy trình canh tác, khả năng truy xuất nguồn gốc, dữ liệu vùng trồng và tính bền vững của chuỗi cung ứng. Việc kết nối các bên tại hội nghị có thể tạo điều kiện để những yêu cầu này được trao đổi cụ thể hơn, gắn với thực tiễn sản xuất cà phê tại Lâm Đồng.

Trưng bày cà phê đặc sản, mở rộng cơ hội giao thương

Song song với phiên hội nghị, trong hai ngày 24–25/12, tỉnh dự kiến tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm các sản phẩm cà phê đặc sản của Lâm Đồng cùng các địa phương trong nước.

Nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia sẽ trực tiếp giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin về nguồn gốc, chất lượng và quy trình sản xuất; đồng thời pha mời để khách tham quan trải nghiệm. Hoạt động này cũng tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các nhà sản xuất với doanh nghiệp phân phối, nhà rang xay và đối tác có nhu cầu tìm kiếm nguồn cung.

Theo định hướng của kế hoạch, các bên có thể tiến hành trao đổi thông tin theo hình thức B2B, thảo luận nhu cầu thị trường và đàm phán cơ hội hợp tác tiêu thụ. Qua đó, sản phẩm cà phê không chỉ được quảng bá đến người tiêu dùng mà còn có cơ hội tiếp cận các kênh phân phối và đối tác thương mại tiềm năng.

Việc đưa nông hộ và nhà sản xuất tham gia trực tiếp vào các hoạt động kết nối có ý nghĩa thiết thực trong quá trình phát triển chuỗi giá trị. Khi có thêm cơ hội tiếp xúc với nhà rang xay, doanh nghiệp xuất khẩu và hệ thống bán lẻ, người sản xuất có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu chất lượng, quy cách sản phẩm và xu hướng tiêu dùng, từ đó điều chỉnh phương thức sản xuất, chế biến phù hợp hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được giới thiệu hay số cuộc gặp gỡ được tổ chức. Điều quan trọng là những kết nối tại sự kiện có thể tiếp tục được duy trì sau hội nghị, hình thành các thỏa thuận hợp tác cụ thể, góp phần cải thiện đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm cho người trồng cà phê.

Tìm kiếm những mẫu cà phê xuất sắc của năm 2026

Một trong những hoạt động đáng chú ý của chương trình là cuộc thi “Giải thưởng Cà phê xuất sắc Lâm Đồng – 2026” (Lam Dong Coffee Excellence Awards – 2026), dự kiến tổ chức trong hai ngày 24 và 25/12.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức vòng sơ loại đối với các mẫu cà phê đăng ký tham gia từ Lâm Đồng và các địa phương trong cả nước, lựa chọn những mẫu đạt chất lượng tốt để bước vào vòng chung kết. Các mẫu vào chung kết được thử nếm, chấm điểm bởi chuyên gia trong nước và quốc tế theo tiêu chuẩn tham khảo của Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA), với thang điểm 100.

Cuộc thi dự kiến đánh giá hai dòng cà phê Arabica và Robusta. Với mỗi dòng, sáu mẫu đạt giải theo thứ tự từ giải nhất đến giải sáu sẽ được vinh danh, trao kỷ niệm chương, giấy chứng nhận và phần thưởng bằng tiền tùy thuộc nguồn lực vận động, hỗ trợ từ doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa.

Theo chương trình dự kiến, các mẫu Arabica vòng chung kết sẽ được thử nếm và chấm điểm trong ngày 24/12; ngày 25/12 dành cho các mẫu Robusta, tổng hợp kết quả và công bố, trao giải. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, khách tham quan còn có cơ hội thưởng thức các mẫu cà phê, tìm hiểu cách pha chế và trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng.

Việc tổ chức cuộc thi không chỉ nhằm tôn vinh các mẫu cà phê có chất lượng nổi bật mà còn tạo thêm động lực để người sản xuất chú trọng hơn đến chất lượng nguyên liệu, quy trình thu hái, sơ chế và bảo quản. Khi được đặt trong mối liên hệ với hoạt động quảng bá và kết nối thương mại, kết quả cuộc thi có thể trở thành một kênh giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp và nông hộ xây dựng uy tín với đối tác, người tiêu dùng.

Hướng đến phát triển chuỗi giá trị cà phê bền vững

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, khách mời, chương trình làm việc, không gian trưng bày và các điều kiện tổ chức cuộc thi. Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV và Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng phối hợp xây dựng nội dung hội nghị, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, hội viên và đối tác; đồng thời vận động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ tổ chức.

Sở Công Thương phối hợp về phát triển thị trường, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và xuất khẩu cà phê. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác truyền thông, gắn hoạt động hội nghị với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI và đề xuất nội dung liên quan đến du lịch canh nông, giá trị văn hóa của cà phê. Sở Ngoại vụ hỗ trợ công tác đối ngoại, lễ tân và phiên dịch theo quy định.

Kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa; các địa phương, doanh nghiệp tham gia chủ động cân đối kinh phí theo quy định. Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời chú trọng an ninh, an toàn và chất lượng sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá.

Thông qua hội nghị, Lâm Đồng hướng đến khai thác tốt hơn lợi thế cà phê của địa phương, từ chất lượng nguyên liệu, năng lực chế biến đến khả năng kết nối thị trường. Về lâu dài, giá trị của cà phê không chỉ được quyết định bởi sản lượng hay giá bán, mà còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng thương hiệu, tổ chức sản xuất bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người trồng, doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi cung ứng./.