Giải đấu golfer Legends Tour diễn ra tại sân NovaWorld Phan Thiet (Ảnh: VƯƠNG HÀ)

Legends Tour là hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp dành cho nam golfer từ 50 tuổi trở lên. Qua nhiều năm, Legends Tour quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng golf thế giới; trong đó, có các nhà vô địch Major, cựu số 1 thế giới, đội trưởng và tuyển thủ Ryder Cup, cùng những golfer từng giành danh hiệu tại DP World Tour và PGA Tour.

Bên cạnh các giải đấu chuyên nghiệp, hệ thống còn phát triển những chương trình trải nghiệm như Pro-Am và Legends Experience, tạo điều kiện để golfer nghiệp dư giao lưu, thi đấu thể thao và tiếp cận gần hơn với môi trường golf đỉnh cao. Hệ thống có lịch thi đấu quốc tế tại nhiều khu vực bao gồm: châu Âu, châu Mỹ và châu Á, góp phần duy trì sức hấp dẫn của golf chuyên nghiệp ở nhóm golfer kỳ cựu.

Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố thông tin giải đấu. (Ảnh: THANH HẢI)

Việt Nam Legends Tour 2026 tại NovaWorld Phan Thiet từ ngày 20-22/11. (ẢNH: THANH HẢI)

Việt Nam Legends Tour 2026 tại NovaWorld Phan Thiet đánh dấu cơ hội để cộng đồng golf trong nước tiếp cận một hệ thống thi đấu quốc tế, mở rộng giao lưu với các golfer giàu kinh nghiệm và thành tích trên thế giới. Đây là giải đấu thuộc hệ thống golf chuyên nghiệp uy tín trên thế giới; đồng thời là dịp tăng cường giao lưu thể thao quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Các golfer quốc tế đến tham dự. (Ảnh: HIỀN TRANG)

Giải đấu quy tụ khoảng 60 golfer chuyên nghiệp quốc tế, thi đấu ba vòng với tổng cộng 54 hố trên sân Ocean từ ngày 20–22/11. Các golfer sẽ cạnh tranh qua từng vòng đấu, thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng kiểm soát chiến thuật trên sân. Kết quả chính thức được ELTL xác nhận trước khi công bố tại lễ bế mạc và trao giải.

Thông qua Việt Nam Legends Tour 2026, các đơn vị tổ chức kỳ vọng góp phần đa dạng hóa hoạt động thể thao quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy giao lưu chuyên môn và tạo thêm động lực phát triển cho cộng đồng golf trong nước.

Lễ công bố Quyết định và ra mắt Câu lạc bộ Golf Công an nhân dân. (Ảnh: THANH HẢI)

Dịp này, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định và ra mắt Câu lạc bộ Golf Công an nhân dân trực thuộc hiệp hội, mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để câu lạc bộ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển bền vững.