Lâm Đồng tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/11/2026 tại khu vực Đà Lạt

Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026.

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thực hiện các cam kết khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc; tạo không gian giao lưu, kết nối, sáng tạo và biểu diễn cho nghệ sĩ, ban nhạc, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong nước, quốc tế.

Theo đó, ngày 13/11, diễn ra hội thảo khoa học “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”; chương trình giới thiệu, trình diễn 2 tác phẩm nhạc kịch được tổ chức tại Nhà hát Dalat Opera House.

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan và du lịch Lâm Đồng

Chương trình Âm nhạc quốc tế Lang Biang diễn ra vào ngày 14/11 tại Quảng trường Lâm Viên, được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế, phục vụ miễn phí người dân.

Ngày 15/11, Festival tiếp tục với sân khấu thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt; chương trình giao lưu giữa các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam tại Quảng trường Lâm Viên.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 13 - 15/11, giới thiệu nhạc cụ, thực hành âm nhạc của các dân tộc, kết hợp trình diễn cồng chiêng và hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Thông qua Festival, tỉnh hướng đến kết nối âm nhạc với du lịch, khuyến khích sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Công tác tổ chức được yêu cầu bảo đảm chuyên nghiệp, an toàn, tiết kiệm, đồng thời, tăng cường truyền thông số, quảng bá danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO và hình ảnh Lâm Đồng đến công chúng trong nước, quốc tế.