Lâm Đồng tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026

Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026.

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thực hiện các cam kết khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc; tạo không gian giao lưu, kết nối, sáng tạo và biểu diễn cho nghệ sĩ, ban nhạc, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong nước, quốc tế.

Festival hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Festival hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan và du lịch Lâm Đồng; nâng cao nhận diện danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, tăng cường kết nối quốc tế và từng bước hình thành sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng của tỉnh.

Theo đó, ngày 13/11, diễn ra hội thảo khoa học “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”; chương trình giới thiệu, trình diễn 2 tác phẩm nhạc kịch được tổ chức tại Nhà hát Dalat Opera House.

Chương trình Âm nhạc quốc tế Lang Biang diễn ra ngày 14/11 tại Quảng trường Lâm Viên, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế, phục vụ miễn phí người dân.

Ngày 15/11, Festival tiếp tục với sân khấu thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt; chương trình giao lưu giữa các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam tại Quảng trường Lâm Viên.

Không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 13 - 15/11, giới thiệu, trình diễn, trải nghiệm một số nhạc cụ truyền thống và thực hành âm nhạc của các dân tộc trên địa bàn; kết hợp trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc với hoạt động giáo dục, trải nghiệm dành cho người dân và du khách; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc.

Công tác tổ chức Festival được yêu cầu bảo đảm chuyên nghiệp, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tăng cường truyền thông số, quảng bá danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO và hình ảnh Lâm Đồng đến công chúng trong nước, quốc tế.