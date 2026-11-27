Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng trao Hạng nhất Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026 cho Đội Tín hiệu

Tham dự diễn tập có Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an); lãnh đạo các sở, ngành tham dự. Đặc biệt, có 24 đội, với hơn 270 thành viên đến từ các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (bên trái) và Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an (bên phải) tham dự Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026

Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 được tổ chức đồng thời trên 2 nền tảng Cyber Range và CTFd. Trong đó, Cyber Range sẽ tập trung thực hành quy trình ứng phó, xử lý khắc phục sự cố an ninh mạng trong môi trường mô phỏng hệ thống mạng nội bộ.

Còn CTFd tập trung giải quyết các bài thi, tình huống kỹ thuật, đánh giá tư duy phân tích, kỹ năng bảo mật, điều tra số và năng lực xử lý các vấn đề về an ninh mạng.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026

So với Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 1 diễn ra vào tháng 8/2026, nội dung diễn tập lần này khác biệt hoàn toàn. Các nội dung thực hành có tính bổ trợ, hướng đến đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp xử lý sự cố của các đội tham gia.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026

Tại cuộc thi, các bên đã trao đổi, giải đáp các nội dung chuyên môn; đồng thời, hỗ trợ xử lý những vướng mắc về thiết bị, kết nối và quá trình thực hành trên 2 nền tảng.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (bên phải) và Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an (bên trái) thực hiện nghi thức khởi động bắt đầu Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026

Sau 1 ngày diễn ra, Hạng nhất thuộc về Đội Tín hiệu, Hạng nhì thuộc về Đội Máy chủ và Đội Điều tra số giành Hạng ba.

Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 được tổ chức đồng thời trên 2 nền tảng Cyber Range và CTFd

Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 là hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. Tất cả đáp ứng yêu cầu bảo vệ các hệ thống thông tin và phục vụ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các đội thi tập trung thi phần nội dung Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026

Đối với Lâm Đồng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng, số lượng hệ thống thông tin lớn. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật và năng lực đội ngũ cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn có sự khác biệt. Trong khi đó, các phương thức, thủ đoạn tấn công mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Ban Chỉ đạo trao Hạng nhì cho Đội Máy chủ

Thực tế này đòi hỏi địa phương phải đầu tư công nghệ, trang thiết bị bảo mật. Tỉnh cần chú trọng yếu tố con người, năng lực của lực lượng tại chỗ và cơ chế phối hợp ứng phó sự cố, tuyệt đối không thể chờ đến khi xảy ra sự cố mới xây dựng phương án, phân công trách nhiệm hoặc tổ chức phối hợp xử lý.

Đội Điều tra số giành Hạng ba

Ban Chỉ đạo trao giải Khuyến khích cho các đội thi

Thành viên Ban Chỉ đạo chụp hình lưu niệm với các sở, ngành, các đội tham gia Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 - năm 2026