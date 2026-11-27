Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 300 cử tri, Nhân dân và hội viên nông dân thuộc 5 phường: Xuân Hương - Đà Lạt; Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Với chủ đề “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị - Thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đa giá trị, xanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, chương trình tạo diễn đàn để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề phát sinh trong đời sống, sản xuất, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định lấy ổn định làm nền tảng, phát triển kinh tế - xã hội làm nhiệm vụ trung tâm, hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn với cấu trúc hành lang kinh tế “Biển - Cao nguyên - Rừng - Sinh thái - Công viên địa chất”. Những tháng qua, kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực; tăng trưởng GRDP quý III/2026 đạt 9,65%, du lịch và thu hút đầu tư phục hồi, xuất khẩu nông sản và du lịch canh nông tiếp tục có nhiều điểm sáng.

Mọi chủ trương, quyết sách của tỉnh chỉ thực sự có giá trị khi góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập và mang lại sự hài lòng, hạnh phúc cho Nhân dân. Do đó, việc gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao; lộ trình di dời nhà kính, nhà lưới; tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; cấp chứng nhận VietGAP, mã số vùng trồng; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; phát triển sản phẩm OCOP; đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đại diện Nhân dân các phường nêu ý kiến

Bên cạnh đó, Nhân dân cũng quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, hạ tầng giao thông, quản lý, bảo vệ rừng, cải cách thủ tục hành chính, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời câu hỏi của Nhân dân

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành trực tiếp lắng nghe, tiếp thu, trao đổi, giải trình, làm rõ các cơ chế, chính sách hiện hành, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà Nhân dân quan tâm.

Đại diện Hiệp hội hoa Đà Lạt nêu ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các ý kiến không chỉ phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đời sống mà còn cung cấp thông tin thực tiễn, giúp lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương nhận diện rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại hội nghị

UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại và tập trung giải quyết từng nội dung theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả”; đồng thời thông tin công khai kết quả giải quyết để người dân theo dõi, giám sát. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn, cởi mở và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, cử tri, Nhân dân và hội viên nông dân.

Để chương trình mang lại hiệu quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ theo phương châm “Nghe dân nói - Nói dân hiểu - Làm dân tin”; tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại trực tiếp, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh trong Nhân dân.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm và công khai kết quả để Nhân dân biết, giám sát. Quá trình giải quyết phải bảo đảm tinh thần trách nhiệm, không trả lời chung chung, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với những đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp, chủ động kiến nghị Trung ương xem xét; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chính sách thuộc thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lâm Đồng.

Chương trình “Tháng nghe dân nói” năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thể hiện quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.