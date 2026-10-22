Lâm Đồng tổ chức chuỗi sự kiện kết nối giao thương Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 21/10, Công ty TNHH Da Hae International tổ chức họp báo công bố chương trình "K-Vietnam Wellness Festa & Expo in DaLat 2026", dự kiến diễn ra trong tháng 11 tại tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện hướng đến kết nối doanh nghiệp hai nước, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo sáng 21/10.

Theo ban tổ chức, chương trình gồm 4 hoạt động chính, kết hợp triển lãm thương mại, giao lưu văn hóa, thể thao cộng đồng và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe. Trong đó, K-V Expo dự kiến có khoảng 200 gian hàng thuộc các lĩnh vực làm đẹp, y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao.

Chuỗi sự kiện còn có đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, trình diễn thời trang từ thiện Hanbok - Áo dài, lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn âm nhạc và giải chạy quốc tế “Vì Đà Lạt Xanh 2026”. Giải chạy dự kiến thu hút hơn 5.000 vận động viên, gắn với thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, chương trình hướng đến tạo cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và Hàn Quốc giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 200.000 lượt khách tham quan.

Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn các đơn vị phối hợp thực hiện tại họp báo.

Bà Võ Thị Hoàng Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị dự kiến mời thêm 5–7 tỉnh, thành phố cùng tham gia, đồng thời vận động các hiệp hội, doanh nghiệp và hợp tác xã trong tỉnh hưởng ứng. Việc mở rộng thành phần tham gia được kỳ vọng làm phong phú không gian quảng bá sản phẩm, du lịch và tăng cường kết nối với đối tác Hàn Quốc.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức kỳ vọng đưa Đà Lạt – Lâm Đồng trở thành điểm gặp gỡ giữa thương mại, văn hóa và du lịch, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.