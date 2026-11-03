Ngày 3/11, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức chuỗi sự kiện khuyến mại hàng hiệu Mega Sale 2026 tại Đà Lạt và Phan Thiết nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại những tháng cuối năm.

Lâm Đồng tổ chức 2 đợt Mega Sale, giảm giá lên đến 80%.

Theo kế hoạch, sự kiện Đà Lạt Mega Sale diễn ra từ ngày 4 - 8/11 tại khách sạn Colline Đà Lạt (số 10 Phan Bội Châu, phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng).

Với chủ đề "Black Five-days", sự kiện kéo dài 5 ngày, quy tụ nhiều sản phẩm của các thương hiệu trong nước và quốc tế, gồm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, phụ kiện, đồ gia dụng và các sản phẩm chăm sóc gia đình.

Tiếp đó, Phan Thiết Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 23 - 27/12 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Invita Palace Phan Thiết (số 108 Trần Quý Cáp, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Đáng chú ý, các chương trình khuyến mại trong chuỗi sự kiện có mức giảm giá tối đa lên đến 80%. Tuy nhiên, mức ưu đãi cụ thể, danh mục sản phẩm và điều kiện áp dụng sẽ do từng doanh nghiệp tham gia công bố, không phải tất cả sản phẩm đều được giảm giá ở mức này.

Đà Lạt mega sale - Black Five-days diễn ra trong 5 ngày.

Ban tổ chức cho biết, khi tham gia sự kiện, các doanh nghiệp phải bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng quy định về chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm. Đồng thời, giá bán trước và sau khuyến mại phải được niêm yết công khai để người tiêu dùng theo dõi, lựa chọn.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời góp phần phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn.

Lễ khai mạc Đà Lạt Mega Sale dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại khách sạn Colline Đà Lạt.