Lâm Đồng tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do lũ cuốn

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm bà N.T.T.T (sinh năm 1978, trú xã La Dạ) bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua suối. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng 16/10, lực lượng chức năng hai xã La Dạ và Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể bà N.T.T.T (sinh năm 1978, trú thôn Đa Mi 1, xã La Dạ), người bị nước lũ cuốn trôi khi đi thăm vườn sầu riêng vào tối 14/10.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã La Dạ cho biết lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay (16/10) tại khu vực hồ Hàm Thuận, thuộc thôn Đa Mi 1.

Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên con suối thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 gần 6km. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/10, bà T cùng một phụ nữ khác đến khu vực miếu Ông Hổ, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, để thăm vườn sầu riêng.

Khi cả hai băng qua suối, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh do mưa lớn kéo dài, bất ngờ cuốn trôi cả hai người. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà T bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền hai địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở cùng thợ lặn tổ chức tìm kiếm dọc theo dòng suối ngay trong đêm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, địa hình phức tạp và cây gai rậm rạp ven suối.

Theo cơ quan chức năng, con suối nơi xảy ra vụ việc có địa hình dốc, dài khoảng 10km, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao và chảy xiết, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua sông, suối hoặc khu vực ngập nước khi điều kiện không an toàn, nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc./.