Lâm Đồng tìm kiếm Đại sứ Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Học sinh tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu về Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông dành cho học sinh, sinh viên năm 2026.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về giá trị di sản địa chất, thiên nhiên, văn hóa và đa dạng sinh học. Qua đó, phát hiện những gương mặt trẻ có khả năng truyền thông, quảng bá di sản, góp phần chuẩn bị cho công tác tái thẩm định công viên địa chất vào năm 2027.

Đối tượng dự thi là học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh và sinh viên của 6 trường đại học, cao đẳng tại Lâm Đồng.

Thí sinh dự thi cá nhân với 2 sản phẩm gồm: bài viết nghị luận không quá 1.500 từ và video clip dài 3 - 5 phút, có phụ đề tiếng Anh.

Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô có chiều dài khoảng 25 km với nhiều hang động lớn nhỏ. (Ảnh: Hòa An)

Nội dung tập trung giới thiệu di sản địa chất, thiên nhiên, văn hóa hoặc cộng đồng tiêu biểu trong vùng công viên địa chất; đồng thời đề xuất ít nhất một giải pháp bảo vệ môi trường hoặc quảng bá du lịch tại di sản được lựa chọn.

Mỗi cơ sở giáo dục chọn 5 bài thi xuất sắc gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh trước ngày 10/11/2026. Qua vòng sơ khảo, 10 tác phẩm thuộc khối học sinh và 10 tác phẩm thuộc khối sinh viên sẽ được chọn vào chung kết.

Tại vòng chung kết, thí sinh thuyết trình, hùng biện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời trả lời câu hỏi ứng xử về di sản, văn hóa, du lịch, môi trường và công viên địa chất. Cuộc thi dự kiến tổng kết, trao giải trong tháng 12/2026.

Ngoài các giải thưởng, thí sinh đạt giải được công nhận danh hiệu Đại sứ Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn 4 năm kể từ ngày công nhận.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng xây dựng lực lượng đại sứ trẻ tích cực tham gia quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.