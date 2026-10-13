Lâm Đồng tìm giải pháp xử lý sạt trượt hồ Đắk Lông Thượng

Khu vực hồ Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2 đã xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt từ giữa tháng 9/2026

Sạt trượt trên diện tích khoảng 1,5 ha

Hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng được xây dựng từ năm 2007 tại xã Bảo Lâm 2. Công trình có dung tích hơn 11 triệu m³, bảo đảm cung cấp nước tưới cho khoảng 2.000 ha tại địa phương.

Theo UBND xã Bảo Lâm 2, mưa lớn kéo dài từ ngày 17 đến rạng sáng 18/9/2026 đã gây sụt lún, sạt trượt tại khu vực hồ. Qua kiểm tra thực địa ngày 22/9, cơ quan chức năng ghi nhận một đoạn đường quản lý, vận hành quanh hồ xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún và sạt trượt nền, mặt đường.

Đoạn đường bị ảnh hưởng dài khoảng 200 m, cách tràn xả lũ khoảng 1,2 km. Các vết nứt trên mặt đường rộng 20 - 30 cm, sâu từ 0,2 - 1,2 m.

Phía sườn đồi tiếp giáp tuyến đường xuất hiện cung trượt dài khoảng 200 m, với diện tích đất nằm trong phạm vi trượt khoảng 1,5 ha. Tại đỉnh cung trượt, mặt đất sụt lún, chênh lệch độ cao từ 0,5 - 1,5 m. Các vết nứt kéo dài ngang sườn đồi, làm đứt gãy, hư hỏng một số đoạn đường bê tông do người dân xây dựng trên khu đất.

Khu vực sụt lún ven hồ Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2

Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là đất nông nghiệp. Theo thống kê của địa phương, tại đây có khoảng 100 cây trồng các loại bị ảnh hưởng. UBND xã Bảo Lâm 2 cũng ghi nhận 3 căn nhà tiền chế được xây dựng làm homestay trên đất nông nghiệp, không có giấy phép và không có người ở tại thời điểm kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, mực nước hồ đang hạ thấp nên tình trạng sạt trượt chưa ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định diễn biến sụt lún, sạt trượt vẫn phức tạp. Các vết nứt phía sườn đồi tiếp tục sụt lún và có thể phát triển nếu mưa lớn kéo dài.

Trường hợp khối đất tiếp tục dịch chuyển, tuyến đường vận hành và đường vào khu sản xuất có nguy cơ hư hỏng, làm gián đoạn việc đi lại của người dân. Đất, đá trượt xuống cũng có thể bồi lấp một phần lòng hồ, ảnh hưởng khả năng tích trữ nước của công trình.

Về nguyên nhân, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mưa lớn kéo dài là yếu tố khách quan làm đất bão hòa nước, suy giảm độ bền và gia tăng nguy cơ trượt tại khu vực có độ dốc lớn. Địa chất nơi đây chủ yếu là đất bazan, được đánh giá có tính liên kết kém, bở rời khi gặp điều kiện bất lợi.

Khu vực sườn đồi hồ Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2 xuất hiện các vết sụt lún, sạt trượt gần 1 tháng nay

Đáng chú ý, khu vực này từng xảy ra sụt lún, sạt lở vào năm 2012. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, cơ quan chuyên môn cũng lưu ý việc người dân san gạt sườn đồi để tạo mặt bằng xây dựng nhà và đường bê tông. Hoạt động làm thay đổi hiện trạng đất trên địa hình có độ dốc lớn là yếu tố cần được xem xét khi đánh giá nguyên nhân sạt trượt.

Chủ động ứng phó, tính toán phương án lâu dài

Theo UBND xã Bảo Lâm 2, địa phương đã cắm biển cảnh báo tại 2 đầu đoạn đường bị ảnh hưởng, hạn chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông. Người dân không được đi qua khu vực vào ban đêm, khi có mưa lớn, thời tiết diễn biến bất thường hoặc khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tạm dừng lưu thông.

Chính quyền xã đồng thời yêu cầu không để người dân lưu trú tại các căn nhà gần khu vực sạt trượt. Các hộ có tài sản trên đất được thông báo khẩn trương tháo dỡ, di dời đến nơi an toàn.

Xã Bảo Lâm 2 giăng dây cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại khu vực sạt lở ven hồ Đắk Lông Thượng

Ở cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị quản lý thủy lợi và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường ngày 22/9. Ngày 25/9, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra an toàn đập, hồ chứa và khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 30/9, Sở phối hợp với chuyên gia Trường Đại học Thủy lợi và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện khu vực sạt trượt. Cùng ngày, Sở ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hạn chế sụt lún, sạt trượt tại hồ Đắk Lông Thượng.

Thực hiện chỉ đạo, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng đã đào rãnh thu gom nước mặt, phủ bạt và triển khai các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế nước mưa chảy vào vết nứt.

Đơn vị cũng phối hợp với địa phương theo dõi diễn biến sụt lún, sạt trượt tại đoạn đường vận hành và khu vực đồi đất tiếp giáp. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý thủy lợi rà soát, tính toán phương án tích trữ nước trong hồ nhằm bảo đảm an toàn công trình, đồng thời duy trì nguồn nước tưới cho cây trồng trong mùa khô sắp tới.

Các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã chủ động ứng phó với sự cố sụt lún gần hồ Đắk Lông Thượng

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hà Lộc, khu vực sạt trượt hiện chưa có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân và công trình hồ chứa ở mức đáp ứng điều kiện ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Vì vậy, Sở nhận định chưa có cơ sở pháp lý để ban bố tình huống này tại hồ Đắk Lông Thượng.

Tuy nhiên, việc chưa ban bố tình huống khẩn cấp không đồng nghĩa nguy cơ sạt trượt đã được loại trừ. Sở Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo tình trạng sụt lún có thể tiếp diễn, ảnh hưởng đến tuyến đường vận hành và khả năng tích trữ nước của hồ nếu khối đất tiếp tục dịch chuyển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Bảo Lâm 2 và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến sạt trượt, kiểm soát nước mặt và bảo đảm an toàn khu vực cần tiếp tục được duy trì. Kết quả khảo sát chuyên môn sẽ là cơ sở để xác định phương án xử lý phù hợp, hạn chế nguy cơ sạt trượt tái diễn và bảo vệ an toàn công trình hồ chứa.

Tỉnh Lâm Đồng vừa ứng phó, vừa tìm giải pháp lâu dài để khắc phục sự cố sụt lún ven hồ Đắk Lông Thượng