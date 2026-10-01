Lâm Đồng tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030

Quang cảnh hội thảo

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn dự và phát biểu khai mạc hội thảo. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo thuộc Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí.

Chương trình gồm 2 hội thảo với chủ đề “Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng” và “Giải pháp phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030”. Ban tổ chức nhận được 43 tham luận, tập trung phân tích thực trạng, nhận diện tiềm năng, những điểm nghẽn và đề xuất các mô hình, giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì hội thảo

Thời gian qua, Lâm Đồng đã bước đầu hình thành nhiều sản phẩm ban đêm thuộc các nhóm văn hóa - giải trí, ẩm thực, mua sắm và tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn hoạt động riêng lẻ, gắn với từng doanh nghiệp, dự án hoặc địa điểm; sự kết nối giữa biểu diễn nghệ thuật, ăn uống, mua sắm, vui chơi và trải nghiệm chưa đồng bộ, chưa tạo thành hệ sinh thái kinh tế ban đêm hoàn chỉnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện sở, ngành và địa phương đã trao đổi, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh. Trong đó, các ý kiến tập trung vào quy hoạch không gian, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tổ chức hoạt động thương mại, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, giao thông và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Nguyễn Văn Triêm nêu tham luận tại hội thảo

Đại diện các sở, ngành cho rằng việc phát triển kinh tế ban đêm cần có cơ chế phối hợp liên ngành và xác định rõ đầu mối quản lý. Các mô hình phải được tích hợp vào quy hoạch, gắn với đầu tư hạ tầng giao thông, chiếu sáng, bãi đỗ xe, không gian công cộng và hệ thống dịch vụ hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá và đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Các đại biểu dự hội thảo

Nhiều chuyên gia đề xuất Lâm Đồng xây dựng sản phẩm kinh tế ban đêm dựa trên bản sắc văn hóa và lợi thế riêng của từng khu vực, thay vì chỉ kéo dài thời gian hoạt động của hàng quán. Sản phẩm cần có nội dung, câu chuyện và khả năng kết nối thành chuỗi trải nghiệm từ tham quan, biểu diễn nghệ thuật đến ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và lưu trú.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, phát triển kinh tế ban đêm cần được đặt trong tổng thể phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh. Mục tiêu không chỉ là kéo dài thời gian kinh doanh mà phải khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ; tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm; kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, tạo việc làm, thu nhập và nguồn thu cho ngân sách.

Theo định hướng của tỉnh, kinh tế ban đêm sẽ được phát triển theo hướng văn minh, an toàn, đặc sắc và bền vững; nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh nhưng tập trung đề xuất thí điểm tại một số khu vực, địa bàn trọng điểm có điều kiện thuận lợi. Quá trình triển khai phải gắn với hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc lựa chọn địa bàn, mô hình thí điểm phải có tiêu chí rõ ràng, phù hợp với đặc trưng, quy mô thị trường và điều kiện hạ tầng của từng khu vực; không phát triển dàn trải. Tỉnh ưu tiên những mô hình có tính đặc trưng, khả thi, thu hút được doanh nghiệp tham gia và có khả năng tạo ra giá trị thực tế.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội thảo

Các mô hình kinh tế ban đêm cũng cần kết nối chặt chẽ với cơ sở lưu trú, ẩm thực, mua sắm, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể thao, sự kiện và các dịch vụ hỗ trợ. Tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng các chương trình, tuyến du lịch mẫu gắn với hành lang kinh tế ban đêm nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu Đề án phải đề xuất cụ thể các giải pháp về quy hoạch, hạ tầng, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và quản lý; doanh nghiệp là chủ thể quan trọng trong đầu tư, tổ chức, vận hành; người dân và cộng đồng cùng tham gia, đồng hành và hưởng lợi.

Một góc chợ đêm Đà Lạt thu hút du khách

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện Đề án. Các địa phương rà soát tiềm năng, điều kiện thực tế, đề xuất khu vực và mô hình phù hợp; cộng đồng doanh nghiệp tham gia ngay từ quá trình nghiên cứu, nhất là về nhu cầu thị trường, khả năng đầu tư, tổ chức vận hành và phát triển sản phẩm.

Quan điểm của tỉnh là phát triển kinh tế ban đêm phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai từng bước, có kiểm soát, lấy hiệu quả thực tế và sự đồng thuận của cộng đồng làm cơ sở. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Sau giai đoạn thí điểm, các mô hình phải được đánh giá cụ thể về hiệu quả kinh tế, lượng khách, mức chi tiêu, thời gian lưu trú, việc làm, sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng cũng như tác động đến an ninh trật tự, môi trường và đời sống dân cư trước khi xem xét nhân rộng