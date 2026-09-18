Lâm Đồng tìm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Vũ, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trình bày tham luận

Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng; các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực phía Đông Lâm Đồng; cùng đại diện khoa phụ sản, hộ sinh trưởng, điều dưỡng trưởng các bệnh viện trong tỉnh.

Thạc sĩ Huỳnh Hữu Khôi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (bên phải) và bà Ngô Thị Cẩm Liên, Chủ tịch Hội Hộ sinh tỉnh Lâm Đồng (bên trái) chủ trì phiên thảo luận

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Thạc sỹ Huỳnh Hữu Khôi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thạc sĩ Huỳnh Hữu Khôi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu khai mạc tại hội thảo khoa học

Hoạt động này có ý nghĩa trực tiếp đến chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của mỗi địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Trong đó, đội ngũ hộ sinh giữ vai trò nòng cốt, đồng hành cùng người phụ nữ và gia đình trong suốt thai kỳ, quá trình sinh nở và những ngày đầu chăm sóc trẻ sơ sinh.

Thông qua hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh mong muốn các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề trong xử lý các tình huống thực tế, nhằm đánh giá thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Qua đó, góp phần làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham gia hội thảo khoa học

Đây là những vấn đề có tính hệ thống, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo, các hội nghề nghiệp và toàn thể đội ngũ thầy thuốc, hộ sinh, điều dưỡng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận chuyên sâu về thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập; giải pháp nâng cao chất lượng cấp cứu sản khoa tại bệnh viện; chẩn đoán và xử trí băng huyết sau sinh; phát triển nguồn nhân lực hộ sinh đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong giai đoạn mới...

Thạc sĩ Trần Ngọc Trung, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế trình bày tham luận tại hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tìm hiểu mô hình chăm sóc liên tục từ trước sinh đến sau sinh lấy người bệnh làm trung tâm; vai trò của hộ sinh trong truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế và cộng đồng.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề đang gặp khó khăn, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa tại các cơ sở y tế, phát triển mô hình chăm sóc liên tục, toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm.

Nhiều giải pháp cũng được các đại biểu đưa ra tại hội thảo như: chuẩn hóa và phát triển nguồn nhân lực hộ sinh cả về số lượng, chất lượng, phù hợp với chuẩn năng lực nghề nghiệp; tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe để mỗi bà mẹ, mỗi gia đình được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chăm sóc bản thân và trẻ sơ sinh.

8 tháng năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 31.445 phụ nữ có thai, trong đó có 21.789 trường hợp thai mới, số phụ nữ mang thai vị thành niên là 1.791 trường hợp, chiếm 5,7%. Trong thời gian này có 23.182 phụ nữ sinh con.

Công tác quản lý thai nghén được duy trì với 97,14% phụ nữ đẻ được quản lý thai; tỷ lệ phụ nữ được khám thai từ 4 lần trở lên trong 3 thời kỳ thai nghén đạt 86,22%.

Trong giai đoạn, toàn tỉnh có 23.211 trẻ sinh sống. Tỷ lệ trẻ được chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm trong và ngay sau sinh đạt 89,39%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm Vitamin K1 đạt 99,68%.