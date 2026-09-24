Lâm Đồng tìm giải pháp công nghệ cho phát triển kinh tế số
Sáng 24/9, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tọa đàm “Kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam phục vụ phát triển kinh tế số tại địa phương”.
Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ số tập trung trao đổi các nội dung về: những bài toán thực tiễn trong phát triển kinh tế số của Lâm Đồng, giới thiệu các giải pháp về trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV).
Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về: các giải pháp hạ tầng số, Cloud và AI cho chính quyền, doanh nghiệp, trao đổi, thảo luận về kết nối nhu cầu thực tế của Lâm Đồng với năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghệ số, hướng tới hình thành những hợp tác cụ thể, đưa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam vào phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế số của tỉnh.
Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Đinh Thị Linh Hương nhấn mạnh, tọa đàm nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn của Lâm Đồng với các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam.
Các đơn vị, doanh nghiệp công nghệ số cần đi sâu vào thực tiễn địa phương, tối ưu giải pháp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn và đồng hành lâu dài. Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các cơ hội hợp tác để đưa công nghệ số vào đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tim-giai-phap-cong-nghe-cho-phat-trien-kinh-te-so-466282.html