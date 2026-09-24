Lâm Đồng tìm giải pháp công nghệ cho phát triển kinh tế số

Quang cảnh tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ số tập trung trao đổi các nội dung về: những bài toán thực tiễn trong phát triển kinh tế số của Lâm Đồng, giới thiệu các giải pháp về trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV).

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Đinh Thị Linh Hương phát biểu khai mạc

Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về: các giải pháp hạ tầng số, Cloud và AI cho chính quyền, doanh nghiệp, trao đổi, thảo luận về kết nối nhu cầu thực tế của Lâm Đồng với năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghệ số, hướng tới hình thành những hợp tác cụ thể, đưa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam vào phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế số của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Đinh Thị Linh Hương nhấn mạnh, tọa đàm nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn của Lâm Đồng với các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Lê Thanh Liêm trao đổi chuyên đề "Các bài toán lớn phát triển kinh tế số của tỉnh Lâm Đồng cần sự tham gia của doanh nghiệp số"

Các đơn vị, doanh nghiệp công nghệ số cần đi sâu vào thực tiễn địa phương, tối ưu giải pháp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn và đồng hành lâu dài. Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các cơ hội hợp tác để đưa công nghệ số vào đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin trao đổi nội dung về "Một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ số"