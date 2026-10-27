Lâm Đồng tìm động lực tăng trưởng trong 2 tháng cuối năm

Áp lực từ những chỉ tiêu còn dang dở

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều nhưng khối lượng công việc Lâm Đồng phải hoàn thành vẫn rất lớn.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và tăng thu ngân sách là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 22/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 27.400 tỷ đồng, bằng 79,45% dự toán HĐND tỉnh giao. Kết quả này cho thấy nguồn thu vẫn cần được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 11.700 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch. Riêng nguồn vốn năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 59% kế hoạch Chính phủ giao.

Lâm Đồng đang chịu áp lực tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc các dự án trong khoảng 60 ngày cuối năm 2026.

Tỷ lệ giải ngân còn thấp trong bối cảnh thời gian thực hiện kế hoạch năm đang dần thu hẹp đặt ra yêu cầu phải rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Việc đẩy nhanh giải ngân không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch vốn mà còn góp phần đưa nguồn lực đầu tư vào nền kinh tế, tạo động lực tăng trưởng.

Một điểm nghẽn khác là công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Đến ngày 23/10, tỉnh đã xử lý, hoàn thành tháo gỡ vướng mắc đối với 209/365 dự án, với tổng diện tích đất được xử lý hơn 10.000ha và tổng vốn đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng.

Như vậy, vẫn còn 156 dự án chưa hoàn thành tháo gỡ vướng mắc. Đây là khối lượng công việc đáng kể, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng để sớm khơi thông nguồn lực đầu tư.

Giải ngân đầu tư công đạt 55% kế hoạch, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trong chặng nước rút cuối năm.

Bên cạnh đó, việc xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy cũng cần tiếp tục được đẩy nhanh. Đến ngày 25/10, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở, trong đó 689 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng và 105 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Đối với lĩnh vực thu ngân sách, dù kết quả đạt gần 27.400 tỷ đồng, nguồn thu vẫn chưa ổn định, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai. Việc xác định giá đất, hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thu cần được thực hiện khẩn trương, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Không chỉ các chỉ tiêu về đầu tư và ngân sách, một số nhiệm vụ an sinh xã hội cũng cần tăng tốc.

Tính đến 17 giờ ngày 23/10, toàn tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,61 triệu người trong tổng số hơn 3,41 triệu người, đạt 47,2%. Tổng số lượt khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh ước đạt 80%.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2,5 triệu lượt người dân được khám sức khoẻ.

Việc mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ngành y tế để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ theo kế hoạch.

Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trước áp lực thời gian và khối lượng công việc còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn khoảng 60 ngày, trong khi nhiều nhiệm vụ cần được triển khai khẩn trương, kịp thời và mang lại kết quả cụ thể.

Theo ông Mười, nếu không quyết tâm, quyết liệt, các chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực sẽ khó hoàn thành. Vì vậy, từng sở, ngành, đơn vị và địa phương phải tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng.

Lâm Đồng đã tháo gỡ vướng mắc cho 209/365 dự án, còn 156 dự án cần tiếp tục xử lý.

Trong đó, tăng trưởng GRDP hai con số được xác định là nhiệm vụ lớn nhất, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt mục tiêu này, giải ngân vốn đầu tư công phải được tăng tốc mạnh mẽ, các dự án chậm tiến độ và những vướng mắc kéo dài cần được tập trung xử lý.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc rà soát, thống kê mà phải tháo gỡ đến kết quả cuối cùng.

Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao hiệu quả phối hợp, làm rõ trách nhiệm xử lý đối với từng dự án, tránh để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng huy động nguồn lực.

Về thu ngân sách, các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương tính toán giá đất, đẩy nhanh tiến độ thu, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đây là một trong những nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ với tháo gỡ khó khăn cho các dự án, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành để xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài.

Cùng với các nhiệm vụ kinh tế, tỉnh tiếp tục xử lý những công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Công tác phòng, chống thiên tai cũng cần được chủ động triển khai, nhất là ứng phó mưa lớn, sạt lở, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong chặng nước rút cuối năm, việc chuyển từ chỉ đạo sang kết quả thực chất, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẽ là yếu tố quan trọng để Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.