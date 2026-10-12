Lâm Đồng tìm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo

Sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út và Bahrain chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng nông sản, hoa và cây giống - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Lâm Đồng với Ả-rập Xê-út, Bahrain và Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận những kết quả khác nhau. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường có kim ngạch thương mại lớn nhất trong ba nước được thống kê, còn xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út và Bahrain chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng nông sản, hoa và cây giống.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng sang Ả-rập Xê-út ước đạt khoảng 0,3 triệu USD, chiếm khoảng 0,01% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu gồm cà phê, hoa và cây giống. Trong đó, cà phê đạt khoảng 0,2 triệu USD, hoa và cây giống đạt 0,1 triệu USD. Báo cáo không ghi nhận số liệu nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này.

Đối với Bahrain, kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng trong cùng kỳ ước đạt khoảng 0,35 triệu USD, cũng chiếm khoảng 0,01% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hoa cắt cành và các sản phẩm chế biến từ rau, quả, quả hạch là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. Trong đó, nhóm hoa, cây sống, cành lá đạt khoảng 0,3 triệu USD; sản phẩm chế biến từ rau, quả, quả hạch đạt khoảng 0,05 triệu USD. Tương tự Ả-rập Xê-út, báo cáo chưa ghi nhận hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ Bahrain.

So với hai thị trường trên, hoạt động thương mại giữa Lâm Đồng và Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô lớn hơn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này ước đạt 3,4 triệu USD, chiếm khoảng 0,13% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Giày dép và hàng may mặc là hai nhóm hàng xuất khẩu chủ lực. Trong đó, giày dép đạt khoảng 1,6 triệu USD, hàng may mặc đạt 1,4 triệu USD và các mặt hàng khác đạt khoảng 0,4 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Lâm Đồng đạt khoảng 2,1 triệu USD, chiếm khoảng 0,14% tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của tỉnh. Các mặt hàng nhập khẩu gồm vải dệt, sợi tổng hợp, hạt nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng cùng một số nhóm hàng khác.

Những số liệu trên cho thấy quan hệ thương mại giữa Lâm Đồng với ba thị trường vẫn còn dư địa để phát triển. Đáng chú ý, các mặt hàng nông sản, cà phê, chè, rau, củ, quả và hoa là những nhóm sản phẩm được tỉnh xác định có lợi thế cạnh tranh, có thể tiếp tục được giới thiệu và mở rộng tiêu thụ tại các thị trường này.

Tăng kết nối doanh nghiệp, phát triển sản phẩm Halal

Theo Sở Công Thương, dù Ả-rập Xê-út, Bahrain và Thổ Nhĩ Kỳ là những thị trường có nhiều tiềm năng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hiện vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, một trong những định hướng được đề xuất trong thời gian tới là hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng tìm kiếm đối tác, tiếp cận và kết nối trực tiếp với các tập đoàn bán lẻ, chuỗi siêu thị lớn tại những thị trường này.

Việc tăng cường kết nối được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiêu thụ các mặt hàng có lợi thế của địa phương, nhất là nông sản, cà phê, chè, rau, củ, quả. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận trực tiếp hơn với hệ thống phân phối, tìm kiếm đầu ra và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh kết nối thương mại, phát triển ngành hàng Halal cũng được xác định là một nội dung cần quan tâm. Theo đề xuất của Sở Công Thương, tỉnh cần thúc đẩy hoạt động kết nối thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các tổ chức chứng nhận Halal uy tín, đồng thời tăng cường giới thiệu và quảng bá sản phẩm Halal của Lâm Đồng tại các thị trường Hồi giáo.

Đây là hướng đi gắn hoạt động xúc tiến thương mại với yêu cầu tiếp cận thị trường cụ thể. Thông qua việc tìm hiểu tiêu chuẩn, kết nối với các đơn vị chứng nhận và đối tác phân phối, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xem xét khả năng đưa sản phẩm của mình vào các kênh tiêu thụ phù hợp.

Đối với Lâm Đồng, việc mở rộng thị trường không chỉ hướng đến gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn tạo cơ hội cho các nhóm sản phẩm thế mạnh tiếp cận thêm khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng của Ả-rập Xê-út, Bahrain và Thổ Nhĩ Kỳ, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối đối tác và quảng bá sản phẩm.

Trong thời gian tới, việc triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm Halal và kết nối với hệ thống bán lẻ tại các nước Hồi giáo sẽ là những nội dung quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương, từng bước nâng cao sự hiện diện của sản phẩm Lâm Đồng tại các thị trường này./.