Lâm Đồng tiếp xã giao đoàn công tác Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (bên phải) và ông Diego Diaz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Tập đoàn SNCF, Chủ tịch SNCF International trao đổi thông tin tại buổi tiếp xã giao

Sáng 5/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Về phía đoàn công tác có ông Diego Diaz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Tập đoàn SNCF, Chủ tịch SNCF International và các thành viên trong đoàn cùng tham dự.

Quang cảnh lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao đoàn công tác SNCF và AFD

Đón khách tại buổi xã giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thể hiện vui mừng khi đoàn công tác đến thăm Lâm Đồng trong một không gian và tiết trời rất đẹp. Đây cũng là thời điểm Lâm Đồng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nổi bật của tỉnh.

Buổi gặp gỡ này, Lâm Đồng mong muốn được lắng nghe những chia sẻ của đoàn công tác, từ đó tiếp thu, có định hướng trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải mong muốn hai bên hỗ trợ, hợp tác hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng, đô thị...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn. Địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Riêng tăng trưởng GRDP trong quý III/2026 của tỉnh đạt 9,65%. Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10% trở lên. Địa phương đang đẩy mạnh công tác lập quy hoạch liên phường, cũng như quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh...

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San đề xuất đoàn công tác kết nối với các chuyên gia Pháp hỗ trợ Lâm Đồng trong quá trình bảo tồn các kiến trúc đô thị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải mong muốn, với những tiềm năng, lợi thế, cũng như định hướng trong quy hoạch phát triển, hai bên sẽ hợp tác lâu dài và thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Đó là biến đổi khí hậu, ứng phó thực trạng sạt trượt, ngập lụt; chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tặng quà lưu niệm của tỉnh Lâm Đồng cho đoàn công tác

Lâm Đồng đề xuất đoàn công tác làm cầu nối kết nối các chuyên gia Pháp hỗ trợ địa phương trong bảo tồn kiến trúc đô thị tại khu vực Đà Lạt. Đoàn sẽ là cầu nối để quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút khách du lịch Pháp đến với Lâm Đồng và ngược lại.

Tất cả những lĩnh vực đó đang góp phần tăng trưởng kinh tế cho Lâm Đồng cả về trước mắt và lâu dài. Tỉnh rất cần những hỗ trợ, hợp tác hiệu quả, thiết thực về phía đoàn công tác. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Về phía đoàn công tác, ông Diego Diaz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Tập đoàn SNCF, Chủ tịch SNCF International khẳng định, Đà Lạt của Lâm Đồng và Pháp có nhiều nét tương đồng trong kiến trúc, văn hóa, du lịch và kể cả hệ thống giao thông.

Ông Diego Diaz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Tập đoàn SNCF, Chủ tịch SNCF International mong muốn trong tương lai, hai bên dành nhiều thời gian hơn để trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, du lịch, đô thị

Buổi gặp gỡ hôm nay sẽ là bước khởi đầu. Trong tương lai, chúng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để hai bên trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, du lịch, đô thị. Ông Diego Diaz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Tập đoàn SNCF, Chủ tịch SNCF International

Tại buổi tiếp xã giao, các thành viên trong đoàn công tác muốn hỗ trợ, hợp tác với Lâm Đồng nghiên cứu các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hệ thống giao thông, nhất là đường sắt trong lòng đô thị, đường sắt tốc độ cao…

Ông Diego Diaz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Tập đoàn SNCF, Chủ tịch SNCF International tặng quà lưu niệm cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp. Tập đoàn khai thác mạng đường sắt quốc gia dài khoảng 28.000 km. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 43 tỷ Euro. Tập đoàn hiện có khoảng 290.000 nhân viên, hoạt động tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thành viên đoàn công tác định hướng những lĩnh vực mà hai bên hợp tác

SNCF sở hữu hệ thống tàu cao tốc TGV tiên phong, dẫn đầu thế giới về công nghệ, vận hành, bảo trì với tốc độ 300 - 320 km/h trên đường ray chuyên dụng.

Tập đoàn hoạt động trong 6 lĩnh vực chính, gồm quản lý, bảo trì hạ tầng; quản lý, hiện đại hóa 3.000 nhà ga; vận tải hàng hóa, logistics; vận tải hành khách tại 120 quốc gia; vận hành giao thông công cộng đô thị. SNCF và ngành đường sắt Việt Nam đã từng hợp tác triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp chụp hình lưu niệm