Lâm Đồng tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 năm học 2027 - 2028

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 26/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã có Công văn số 18445/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, thống nhất phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2027 - 2028 vào các cơ sở giáo dục THPT công lập và tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương thức thi tuyển đối với học sinh đăng ký vào lớp 10 các trường THPT chuyên.

Đối với lớp 10 các trường THPT không chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Lâm Đồng áp dụng phương thức xét tuyển. Các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở đó, ngành giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh bảo đảm đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế và tính đến tỷ lệ phân luồng học sinh sau THCS theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương. Kế hoạch tuyển sinh cần làm rõ đối tượng, chỉ tiêu, địa bàn và phương thức tuyển sinh; chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích; thời gian xét tuyển và công bố kết quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trước ngày 15/3/2027.