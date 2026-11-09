Lâm Đồng: Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình thâm canh cây mắc ca

Xã Quảng Trực có diện tích cây mắc ca khá lớn chỉ đứng sau cây cà phê, khoảng hơn 1.600ha

Hội viên nông dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến: Hiện nay trên địa bàn xã có diện tích cây mắc ca khá lớn chỉ đứng sau cây cà phê, khoảng hơn 1.600ha. Tuy nhiên thời gian qua nhiều hộ dân chưa áp dụng KHKT trong canh tác, do đó năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao.

Thời gian tới, đề nghị ngành nông nghiệp của tỉnh xem xét, có phương án xây dựng một số mô hình điểm áp dụng các quy chuẩn kỷ thuật trong canh tác cây mắc ca nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó nhân rộng trên địa bàn xã.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, năm 2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Trung tâm Khuyến nông đã triển khai Dự án "Xây dựng mô hình thâm canh cây mắc theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Tây Nguyên" thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương 2025, tại xã Tân Hà (quy mô 10 ha).

Trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình thâm canh cây mắc ca và các hoạt động đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mắc ca, từ đó nhân rộng diện tích sản xuất cây mắc trên địa bàn tỉnh./.