Theo Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng, chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, nhưng không còn nằm trong danh sách địa bàn được xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2021 - 2025.

Công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số rất được chú trọng ở Lâm Đồng.

Cụ thể, các đối tượng thuộc diện thụ hưởng tiếp tục được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT trong thời gian từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai chính sách kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát quá trình triển khai theo quy định.

Việc tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đóng BHYT có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm an sinh xã hội, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại những địa bàn vừa ra khỏi diện khó khăn ở Lâm Đồng tiếp tục được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.