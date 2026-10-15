Lâm Đồng tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế từ chính sách hỗ trợ lãi vay

Nhiều hộ dân được trợ lực từ chính sách hỗ trợ lãi suất vay của tỉnh Lâm Đồng

Động lực thoát nghèo

4 năm trước, gia đình anh Y Luân (bon Rlông, xã Đắk Song) vay 200 triệu đồng của một ngân hàng thương mại. Mỗi năm, từ chính sách hỗ trợ lãi suất, gia đình anh Luân được hỗ trợ khoảng 6 triệu đồng để trả lãi vay ngân hàng.

Với anh Luân, khoản hỗ trợ không lớn, nhưng là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình trong những năm đầu nỗ lực thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Luân cho biết, thời điểm đó, vợ chồng tôi vay vốn về đầu tư lại vườn, ruộng. Được hỗ trợ khoảng 40% lãi suất vay mỗi năm, gia đình tôi rất mừng. Nhờ vậy, số tiền phải trả hằng năm nhẹ hơn, gia đình có thêm điều kiện đầu tư cho vườn cây, cố gắng làm ăn để cải thiện cuộc sống.

Theo anh Y Luân, bon Rlông có khoảng 50% hộ dân vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Với một địa phương có hơn 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách giúp người dân giảm bớt áp lực chi phí vốn, đồng thời tạo thêm động lực để các hộ mạnh dạn vay vốn, đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống.

Ông Y Khanh Kpơr, Bí thư Chi bộ bon Đắk Gằn, xã Đắk Mil cho rằng đây là chính sách hỗ trợ thiết thực để người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất

Cùng chung cảm nhận, ông Y Khanh Kpơr, Bí thư Chi bộ bon Đắk Gằn (xã Đắk Mil) cho rằng, đây là chính sách hỗ trợ thiết thực để người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.

Nhờ có nguồn vốn vay và được hỗ trợ một phần lãi suất, nhiều hộ dân trên địa bàn có thêm điều kiện chăm sóc, mở rộng diện tích cà phê, cây ăn trái và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình.

Với bà con, vay được vốn đã là một sự hỗ trợ, nhưng được nhà nước chia sẻ một phần lãi suất càng giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình sản xuất. Ông Y Khanh Kpơr, Bí thư Chi bộ bon Đắk Gằn, xã Đắk Mil

Thêm điểm tựa vốn cho đồng bào Lâm Đồng

Trước đó, HĐND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn.

Nghị quyết áp dụng cho các hộ đồng bào M’nông, Mạ, Êđê hoặc có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số tại chỗ đang vay vốn các ngân hàng thương mại.

Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn

Sau nhiều năm triển khai, chính sách đã góp phần giảm bớt chi phí vay vốn, tạo thêm điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đời sống. Đây cũng là cơ sở để chính sách tiếp tục được kế thừa, mở rộng trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nghị quyết tiếp tục duy trì mức hỗ trợ 40% số tiền lãi phải trả, tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ/năm; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng. Trong đó, tất cả hộ vay vốn có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số (trước đó chỉ có dân tộc thiểu số tại chỗ) đều được tiếp cận chính sách.

Người dân thôn Păng Dung, xã Đam Rông 1 phấn khởi khi được tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất vốn của tỉnh Lâm Đồng

Ông Bàn Văn Mạnh, Trưởng thôn Păng Dung, xã Đam Rông 1 cho rằng, chính sách hỗ trợ lãi suất là nguồn động viên thiết thực, giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

“Toàn thôn có hơn 600 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc Dao và Cơ Ho chiếm đa số. Tôi tin rằng, khi được tiếp cận chính sách, bà con sẽ mạnh dạn mở rộng mô hình kinh tế, qua đó tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”, ông Mạnh chia sẻ.

Để nghị quyết thực sự trở thành nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương tỉnh Lâm Đồng chủ động tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân.

Ông Nguyễn Kim Tuyển, Trưởng thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành cho biết, cùng với tuyên truyền, trong thời gian tới, thôn Hiệp Phước sẽ phối hợp với các ngân hàng rà soát, hướng dẫn những hộ đủ điều kiện hoàn thiện thủ tục vay vốn và tiếp cận chính sách.

Việc triển khai kịp thời, đúng đối tượng không chỉ giúp chính sách đi vào cuộc sống mà còn góp phần tạo thêm động lực để hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn. Qua đó, người dân cũng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, đồng hành của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Kim Tuyển, Trưởng thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành