Lâm Đồng tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng

Tham dự có ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh (bên trái); Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Huỳnh Văn Thuận cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 500 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thể hiện sự sẻ chia của lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên và người lao động toàn hệ thống, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho các hộ nghèo, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại chương trình

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh khẳng định: Nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giảm nghèo, nhất là trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các vùng còn khác nhau và đời sống một bộ phận người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được hơn 75 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Thông qua quỹ, tỉnh đã phân bổ 124 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 1.627 căn nhà và sửa chữa 917 căn nhà cho các hộ khó khăn.

Những tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 100 hộ dân tại 10 xã triển khai mô hình sinh kế với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Đại diện các ngành, đoàn thể tỉnh dự chương trình

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được Lâm Đồng triển khai từ ngày 17/10 - 18/11. Tại lễ phát động ngày 15/10, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 15 tỷ đồng.

Đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam dự chương trình

Đồng chí Phạm Triều mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân để bổ sung nguồn lực chăm lo cho người nghèo, nhất là những hộ còn khó khăn về nhà ở, sinh kế và điều kiện phát triển sản xuất.

Việc hỗ trợ sẽ được gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2026