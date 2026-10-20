Lâm Đồng tiếp nhận 309 đơn vị máu an toàn
Ngày 20/10, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.
Đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên, người dân các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt tham dự.
Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 309 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.
Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng các hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11).
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tiep-nhan-309-don-vi-mau-an-toan-470301.html