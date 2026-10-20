Xã hội

Lâm Đồng tiếp nhận 309 đơn vị máu an toàn

Ngày 20/10, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Báo Lâm Đồng
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Tình nguyện viên khám sức khỏe trước khi hiến máu

Tình nguyện viên khám sức khỏe trước khi hiến máu

Đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên, người dân các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt tham dự.

Tình nguyện viên tham gia hiến 309 đơn vị máu an toàn

Tình nguyện viên tham gia hiến 309 đơn vị máu an toàn

Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 309 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tình máu tình nguyện

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tình máu tình nguyện

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng các hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11).

Linh Thư

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tiep-nhan-309-don-vi-mau-an-toan-470301.html