Lâm Đồng tiếp nhận 309 đơn vị máu an toàn

Đại biểu Quốc hội đánh giá giờ cao điểm buổi tối chính là giờ sinh hoạt bình thường của phần lớn các gia đình. Nếu thiết kế không kỹ thì chính sách khuyến khích thay đổi hành vi sử dụng điện lại có thể làm tăng chi phí.