Với địa bàn rộng, 49 dân tộc cùng sinh sống, Lâm Đồng đang đổi mới cách làm dân vận bằng việc kết nối KOL (Key Opinion Leader - tạm dịch: người dẫn dắt dư luận hoặc người có sức ảnh hưởng) với cơ quan chức năng, phát huy sức ảnh hưởng trên mạng để lan tỏa thông tin đúng, lắng nghe Nhân dân và củng cố niềm tin. Từ mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” năm 2025 đến Câu lạc bộ “Niềm tin số Lâm Đồng” năm 2026, công tác dân vận đang được mở rộng lên không gian mạng.

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Lâm Đồng tiên phong làm “dân vận khéo” trong kỷ nguyên số