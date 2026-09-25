Lâm Đồng tiên phong làm 'dân vận khéo' trong kỷ nguyên số

Kỳ 1: Nghe dân nói trên không gian mạng

Sau 1 năm hoạt động, “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” trở thành kênh kết nối 2 chiều giữa chính quyền và người dân, thông tin được kết nối, vấn đề được xác minh, cảnh báo được lan tỏa; tiếng nói của người dân được lắng nghe, phản ánh được chuyển đến đúng nơi. Từ đó, không gian mạng không chỉ là nơi truyền tải thông tin, mà trở thành một “kênh dân vận” mới, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn và đưa “dân vận khéo” vào đời sống số.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các KOL có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

“Cảm biến xã hội” tích cực

Một thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, một phản ánh của người dân, hay một cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo… chỉ trong thời gian ngắn có thể được chia sẻ đến hàng ngàn người. Nhưng để thông tin đúng được lan tỏa, thông tin sai được nhận diện và những vấn đề từ cơ sở được chuyển đến đúng nơi, phía sau đó cần một sự kết nối chủ động. Đó là cách Lâm Đồng bắt đầu xây dựng “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”. Tháng 8/2025, mô hình được Công an tỉnh triển khai thử nghiệm, kết nối lực lượng chức năng với KOL, quản trị viên các hội, nhóm và những người hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Một trong những người tham gia mô hình từ những ngày đầu là anh Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1993) KOL Lâm Đồng. Với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, anh Sơn thường xuyên chia sẻ thông tin về đời sống, văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng.

Các KOL không chỉ đóng vai trò đưa thông tin mà còn có thể trở thành những “cảm biến xã hội” tích cực, giúp cơ quan chức năng nhận diện sớm vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Khi được kết nối, định hướng và phối hợp đúng cách, lực lượng này sẽ góp phần làm cho công tác dân vận trên không gian mạng gần dân hơn, nhanh hơn và thiết thực hơn. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Trong quá trình tham gia, anh từng phát hiện một tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh giải Chạy “Hành trình 80 năm - Vì an ninh Tổ quốc” tổ chức tại NovaWorld Phan Thiết để kêu gọi người dân đăng ký, chuyển khoản. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh đã phản ánh đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý. Anh cũng từng cảnh báo về một kênh TikTok có nội dung gây tranh luận, dễ tạo tâm lý chia rẽ trong cộng đồng. “Mình thấy thông tin có dấu hiệu bất thường thì phản ánh để cơ quan chức năng kiểm tra. Nếu được xác minh sớm, người dân sẽ tránh được những rủi ro không đáng có”, anh Sơn chia sẻ. Từ phản ánh của người dân và các KOL, lực lượng Công an tỉnh tiến hành nắm tình hình, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ là phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc mà còn ở cách giải thích, thuyết phục người vi phạm. Tháng 3/2026, trong thời điểm chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng chức năng phát hiện N.Đ.T. (SN 1969), trú tại phường 3 Bảo Lộc, đăng tải thông tin sai sự thật; N.L. (SN 1984), trú tại xã Hòa Bắc, đăng nội dung xúc phạm ứng cử viên và thông tin không đúng về công tác nhân sự.

Qua làm việc, cán bộ chức năng phân tích quy định pháp luật, chỉ rõ tác động của việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, giúp các cá nhân nhận thức, tự giác khắc phục. Qua đó, dân vận trên không gian mạng không chỉ dừng ở xử lý vi phạm mà còn hướng người dân đến việc nhận diện thông tin sai và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Anh Nguyễn Trường Sơn, KOL Lâm Đồng nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Kênh kết nối 2 chiều

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, kết nối và định hướng KOL, quản trị viên các hội, nhóm cùng tham gia lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”.

Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh từng bước xây dựng cơ chế phối hợp với KOL, quản trị viên mạng xã hội theo quy trình: tiếp nhận phản ánh, phân loại, xác minh, phản hồi, lan tỏa thông tin chính thống và theo dõi sau phản hồi. Trong đó, bảo mật, tính chính xác và căn cứ của thông tin được đặt lên hàng đầu, góp phần củng cố niềm tin và hạn chế lan truyền thông tin chưa kiểm chứng.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận 60 phản ánh, gồm 16 phản ánh về dấu hiệu lừa đảo, 20 phản ánh về tin giả, tin xấu độc và 24 phản ánh liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời cung cấp 22 nguồn thông tin chính thống để phối hợp tuyên truyền, định hướng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho rằng, dù số lượng phản ánh chưa lớn, mô hình đã tạo được cơ chế tương tác 2 chiều. Cơ quan chức năng vừa cung cấp thông tin chính thống, vừa tiếp nhận ý kiến từ cộng đồng; KOL không chỉ chia sẻ mà còn tham gia phát hiện, phản ánh và giải thích thông tin theo cách gần gũi với người dân.

Từ nền tảng phối hợp đó, mô hình tiếp tục được mở rộng qua các chiến dịch truyền thông cộng đồng. 2 chiến dịch về các sự kiện lớn đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh con người Lâm Đồng.

Đáng chú ý, chiến dịch “Không một mình” thu hút hơn 34.600 người tham gia, với 964 tin, bài, video, tiếp cận hơn 15 triệu lượt người và đạt hơn 4 triệu lượt tương tác. Công tác tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cũng được triển khai đến hơn 113.500 học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và phụ huynh; khoảng 162.000 người tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức. Những kết quả này cho thấy công tác dân vận trên không gian mạng có thể tạo sức lan tỏa rộng khi được tổ chức phù hợp và có sự tham gia của cộng đồng.

Từ một ý tưởng ban đầu, “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” đang từng bước trở thành phương thức kết nối giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân trong môi trường số. Ở đó, dân vận không chỉ là đưa thông tin đến với người dân mà còn là lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và cùng người dân xây dựng những giá trị tích cực trên không gian mạng.