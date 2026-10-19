Lâm Đồng tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu 'Festival Hoa Đà Lạt'

Tiểu cảnh hoa bên hồ Xuân Hương tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024

Theo đó, Sở đã thông báo mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ; thời gian dự kiến từ nay đến tháng 11/2026.

Theo yêu cầu, nhiệm vụ tập trung vào việc tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận đối với các nhóm dịch vụ phục vụ sự kiện “Festival Hoa Đà Lạt”. Rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí và phương pháp chứng nhận đối với sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu. Xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu; lập hồ sơ đăng ký, nộp đơn và theo dõi quá trình thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Kết quả bao gồm báo cáo tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ, bộ tiêu chí chứng nhận, bản đồ khu vực địa lý vùng diễn ra Festival Hoa đáp ứng yêu cầu đăng ký, quy chế sử dụng nhãn hiệu và bộ hồ sơ đăng ký theo quy định pháp luật.

Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu “Festival Hoa Đà Lạt” có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tài sản trí tuệ gắn với hình ảnh, uy tín và bản sắc của tỉnh. Đây cũng là cơ sở để quản lý việc sử dụng thương hiệu thống nhất, minh bạch; hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, gây nhầm lẫn hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của lễ hội.

Festival Hoa Đà Lạt, bên cạnh vẻ đẹp của hoa còn có sắc màu văn hóa các dân tộc bản địa

Việc bảo hộ thương hiệu còn góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm, dịch vụ gắn với Festival Hoa Đà Lạt. Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - xứ sở ngàn hoa, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng và phát huy giá trị thương hiệu lễ hội theo hướng bền vững.