Lâm Đồng tích cực vận động người dân tham gia khám sức khỏe miễn phí

Người dân xã biên giới Tuy Đức tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Sao Mai)

Phát huy sức mạnh từ cơ sở

Tại xã biên giới Tuy Đức, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những khâu quan trọng để người dân hiểu và tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa phương chú trọng phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong cộng đồng. Đây là những người gần dân, hiểu phong tục, tập quán và có khả năng truyền tải thông tin bằng cách gần gũi, dễ hiểu.

Mới đây, tại bon Đăk R'tih, ông Điểu Nơi, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong đợt cao điểm 60 ngày thực hiện khám sức khỏe toàn dân. Với ông, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên là điều cần thiết, không nên đợi đến khi đau ốm mới tìm đến cơ sở y tế.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Tuy Đức tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Sao Mai)

Từ nhận thức đó, ông Điểu Nơi không chỉ chủ động tham gia mà còn vận động bà con trong bon hưởng ứng chương trình. Những lời chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, xuất phát từ chính trải nghiệm và sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, giúp người dân hiểu rằng khám sức khỏe định kỳ là cách phát hiện sớm những vấn đề bất thường, từ đó có hướng chăm sóc và điều trị kịp thời.

Tại xã Tuy Đức, công tác vận động được triển khai bằng nhiều hình thức như phát thanh, tuyên truyền trên mạng xã hội, xe loa lưu động, gặp gỡ trực tiếp và trò chuyện với người dân. Đặc biệt, địa phương chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo để đưa thông tin đến gần hơn với từng hộ gia đình.

Đến 29/10, toàn xã tổ chức khám sức khỏe miễn phí 2.778/2.833 trẻ, đạt 98% cho nhóm trẻ dưới 6 tuổi; nhóm từ 6 đến 18 tuổi đạt 77%, với 5.777/7.489 người được khám; nhóm trên 18 tuổi đạt 17,1%, với 3.473/20.224 người được khám.

Các tổ chức đoàn thể phường Nam Gia Nghĩa đến nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức cho biết, địa phương xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ và chủ động tham gia, thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi đã có biểu hiện bệnh.

Xã tiếp tục huy động các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở và người có uy tín cùng vận động Nhân dân; đồng thời, phối hợp tổ chức khám vét, tạo điều kiện cho những người chưa tham gia theo lịch được tiếp cận chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Tại phường Nam Gia Nghĩa, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong chiến dịch. Các bạn trẻ tham gia hướng dẫn người dân, sắp xếp trật tự, hỗ trợ thực hiện những thủ tục cần thiết tại điểm khám, góp phần giúp hoạt động diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Tuổi trẻ phường Nam Gia Nghĩa tích cực tham gia hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn

Không chỉ hỗ trợ tại nơi khám, đoàn viên, thanh niên còn tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Sự gần gũi, linh hoạt của lực lượng trẻ góp phần đưa thông tin đến nhiều nhóm dân cư, nhất là những người còn chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Gia Nghĩa Hà Thị Dương cho biết, tuổi trẻ địa phương xác định tham gia chiến dịch khám sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực để phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại cơ sở, hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia khám và tích cực tuyên truyền để mỗi người hiểu rằng chủ động kiểm tra sức khỏe chính là cách bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Lâm Đồng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể thực hiện Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”

Từ khám sức khỏe đến chăm sóc chủ động

Ngày 30/9/2026, tỉnh Lâm Đồng phát động Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, phấn đấu để mỗi người dân được khám ít nhất một lần trong năm 2026; đồng thời, lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Mục tiêu không chỉ là tăng tỷ lệ người được khám, mà còn giúp mỗi người dân quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, từng bước hình thành thói quen phòng bệnh chủ động.

Phát biểu phát động chiến dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các địa phương phải khẩn trương rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại điểm khám lưu động Tổ dân phố Nguyễn Đình Chiểu

Lâm Đồng hiện có khoảng 3,9 triệu người. Cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh mới chỉ khám sức khỏe toàn dân được khoảng hơn 65% dân số. Đến hết ngày 25/10/2026, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đạt 79,9% dân số.

Kết quả này cho thấy tiến độ đang được cải thiện, song khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, đòi hỏi các địa phương tiếp tục tăng tốc, phối hợp chặt chẽ và chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, gắn với lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tăng cường kết nối dữ liệu.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, để công tác chăm sóc sức khỏe đạt hiệu quả bền vững, địa phương cần chú trọng củng cố y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng, đồng thời có giải pháp thu hút, phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai Nghị quyết số 72, ngày 9/9/2025 và Kết luận số 149, ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Định hướng này đặt ra yêu cầu không chỉ vận động người dân đến khám để hoàn thành chỉ tiêu, mà còn phải bảo đảm kết quả khám được theo dõi, quản lý và sử dụng hiệu quả trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Khi y tế cơ sở đủ năng lực, dữ liệu sức khỏe được cập nhật và kết nối đồng bộ, người dân sẽ có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, bệnh tật được phát hiện sớm và việc theo dõi sức khỏe được thực hiện liên tục. Đây cũng là nền tảng để chuyển từ tư duy tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ cộng đồng.