Lâm Đồng tích cực tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý nhà đất dôi dư

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh chủ trì cuộc họp

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên tổ chỉ đạo.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh thường xuyên rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm vướng mắc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tập trung xử lý theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, bảo đảm việc tháo gỡ được thực hiện đúng quy định pháp luật; đồng thời đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án vào triển khai thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp báo cáo tại cuộc họp

Đến cuối tháng 8/2026, toàn tỉnh có 179/365 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích sử dụng đất 6.879,9 ha và tổng vốn đầu tư 80.713,5 tỷ đồng. Trong 179 dự án hoàn thành tháo gỡ khó khăn có 16 dự án đã đi vào hoạt động, 25 dự án đang tái khởi động xây dựng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quang báo cáo tại cuộc họp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Tám báo cáo tại cuộc họp

Đối với công tác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn tỉnh, tính đến cuối tháng 8/2026, tổng số cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải xử lý là 1.355 cơ sở. Trong đó, UBND tỉnh đã hoàn thành xong việc ban hành quyết định xử lý là 799 cơ sở, còn lại 556 cơ sở đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công tác xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một số khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và phục vụ sự phát triển chung của tỉnh. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền, Đảng ủy UBND tỉnh đã rà soát, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực chất kết quả tháo gỡ khó khăn và tình hình đưa các công trình, dự án vào hoạt động; đồng thời làm rõ tiến độ, hiệu quả khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trên thực tế. Đối với những nội dung còn vướng mắc, cần phân tích rõ nguyên nhân, xác định giải pháp phù hợp để tiếp tục xử lý.

Việc xử lý các dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà đất dôi dư phải hướng đến mục tiêu khơi thông, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để thất thoát tài sản của Nhà nước. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với những dự án đã đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình xem xét, cho ý kiến.