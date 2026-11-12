Lâm Đồng: Thuốc nội chiếm gần 64% kinh phí mua sắm tại các cơ sở y tế

Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra công tác dược tại cơ sở y tế tư nhân

Theo đó, tổng kinh phí mua thuốc trong kỳ đạt hơn 960 tỷ đồng. Điểm sáng nổi bật là tỷ lệ sử dụng thuốc nội địa tiếp tục được ưu tiên và chiếm ưu thế với gần 611 tỷ đồng (tương đương khoảng 63,7% tổng kinh phí), trong khi thuốc ngoại nhập chiếm hơn 348 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị cũng chi hơn 250 tỷ đồng cho vắc xin, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao và hơn 127 tỷ đồng cho hóa chất xét nghiệm, thuốc thử.

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Về tình hình sử dụng, tổng giá trị thuốc đã cấp phát, điều trị đạt hơn 896 tỷ đồng, bên cạnh hơn 12 tỷ đồng tiền máu. Trong cơ cấu thuốc đã sử dụng, nhóm thuốc kháng sinh chiếm gần 182 tỷ đồng, dịch truyền hơn 39 tỷ đồng, vitamin hơn 17 tỷ đồng và corticoid hơn 12 tỷ đồng.

Người bệnh khu vực Bảo Lộc nhận thuốc BHYT tại trạm y tế

Nguồn chi trả từ quỹ BHYT đóng vai trò chủ đạo với hơn 745 tỷ đồng (bao gồm hơn 18 tỷ đồng cho trẻ em dưới 6 tuổi và 6,6 tỷ đồng cho người nghèo có thẻ BHYT), phần còn lại thuộc các nguồn thu khác.

Đánh giá về công tác an toàn dược, Sở Y tế ghi nhận các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, không xảy ra tai biến do nhầm lẫn hoặc sai sót kỹ thuật. Tuy nhiên, toàn tỉnh ghi nhận 8 trường hợp tai biến liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc. Các cơ sở đã thực hiện 329 báo cáo cảnh giác dược, gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định tại Thông tư số 22/2011/TT-BYT.