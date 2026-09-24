Lâm Đồng thúc tiến loạt dự án năng lượng, đường dây 500kV hơn 9.100 tỷ đồng

Sáng 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án năng lượng và đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại buổi làm việc, có 04 dự án trọng điểm gồm: Nhà máy thủy điện Thác Ba; Thủy điện Đrây H'Linh 4; Thủy điện Đức Hạnh; Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Đại Ninh và dự án Đường dây 500kV Ninh Sơn – Chơn Thành.

Đối với Dự án Nhà máy thủy điện Thác Ba, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh công suất nhà máy giữ nguyên 18 MW, đồng thời bổ sung trạm biến áp và đường dây 110kV đấu nối vào lưới điện quốc gia. Diện tích sử dụng đất được điều chỉnh từ khoảng 111,7 ha xuống còn khoảng 62,8 ha. Tổng vốn đầu tư tăng từ 537 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh, dự án dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất trong quý II/2027; hoàn thành công trình đầu mối quý I/2029, đường dây 110kV quý II/2029, hầm quý III/2029 và hoàn thành nhà máy, phát điện thương mại trong quý IV/2029. Sở Tài chính đánh giá dự án phù hợp quy hoạch phát triển điện lực và Quy hoạch tỉnh; tuy nhiên, quá trình triển khai phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, môi trường, xây dựng và điện lực.

Quang cảnh cuộc họp vào ngày 24/9. Ảnh: Hữu Tri

Dự án Thủy điện Đức Hạnh tại xã Hoài Đức và xã Trà Tân có diện tích khoảng 93,39 ha, công suất 22 MW, tổng vốn đầu tư 809 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thiện các thủ tục trong quý IV/2028 và hoàn thành đầu tư, đưa công trình vào hoạt động chậm nhất quý II/2030. Kết quả thẩm định cho thấy dự án phù hợp quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, Quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung xã; đồng thời không chồng lấn các quy hoạch về lâm nghiệp, khoáng sản, di sản văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, Dự án Đường dây 500kV Ninh Sơn – Chơn Thành do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất có chiều dài khoảng 268 km, xây dựng đường dây 500kV hai mạch, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.105,6 tỷ đồng, đi qua địa bàn Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai. Riêng tại Lâm Đồng, tuyến đi qua nhiều xã, phường và có trạm lặp quang tại phường 2 Bảo Lộc. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành đóng điện vào cuối năm 2027.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Đường dây 500kV Ninh Sơn - Chơn Thành theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ căn cứ, phục vụ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo đó, các nội dung trích dẫn quy định pháp luật phải ghi rõ nội dung điều khoản để thuận tiện theo dõi, đối chiếu. Đối với đánh giá sự phù hợp quy hoạch tại tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa, cần căn cứ các văn bản, luận cứ chính thức của địa phương. Đối với phần tuyến qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lập biểu tổng hợp cụ thể chiều dài tuyến, diện tích đất sử dụng, diện tích hành lang tuyến và phân loại từng loại đất, qua đó xác định rõ diện tích đất rừng, đất rừng sản xuất và thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần lưu ý làm rõ các yếu tố pháp lý liên quan đến nhà đầu tư, trong đó xác định đầy đủ căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xác định cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Hồ sơ phải thể hiện rõ từng căn cứ, điều khoản, tránh viện dẫn chung chung hoặc thiếu cơ sở.