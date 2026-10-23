Lâm Đồng thúc tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm tại 4 xã vùng Đam Rông

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Vũ)

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của 4 xã là hơn 109,5 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giải ngân hơn 87,6 tỷ đồng, đạt 80,01% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh là 52,8%.

Trong đó, xã Đam Rông 2 đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất với 86,8%; Đam Rông 4 đạt 82,5%; Đam Rông 1 đạt 80% và Đam Rông 3 đạt 71,97%.

Kết quả này thể hiện nỗ lực của các địa phương trong bối cảnh thời gian chuẩn bị, triển khai một số dự án ngắn, thời tiết mưa nhiều, địa hình đồi dốc và giá vật liệu xây dựng tăng.

Tuy nhiên, các xã vẫn cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, tránh để vốn tồn đọng trong khi các công trình đủ điều kiện giải ngân.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Vũ)

Đối với công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tổng số thửa đất trên địa bàn 4 xã là 13.788 thửa. Trong đó, 9.745 thửa đã được xác định thuộc nhóm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, chiếm 70,68%; còn 4.043 thửa cần tiếp tục rà soát, bổ sung và làm sạch thông tin.

Tiến độ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số khâu kê khai, cập nhật thông tin và chuyển hồ sơ còn chậm, đòi hỏi các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, đẩy nhanh thực hiện để bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Lãnh đạo UBND các xã vùng Đam Rông tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Vũ)

Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân vốn tại một số xã còn thấp. Đáng chú ý, nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026 chưa được giải ngân hết. Nguyên nhân chủ yếu do phải rà soát đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh nội dung chi, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và hướng dẫn thực hiện các quy định mới.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, các xã đã bước đầu kiện toàn bộ máy, xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các tiêu chí còn hạn chế.

Đại diện các đơn vị tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Vũ)

Công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung xử lý. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn xảy ra tại cả 4 xã. Một số vụ vi phạm có diện tích thiệt hại lớn, việc phát hiện, ngăn chặn từ sớm có lúc chưa kịp thời.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 4 xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai tại địa phương.

Đại diện các sở, ngành đã trao đổi, hướng dẫn và làm rõ những kiến nghị của địa phương, tập trung vào giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh giải ngân vốn, hoàn thiện dữ liệu đất đai và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Vũ)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu lãnh đạo 4 xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ những việc còn chậm, nguyên nhân và thời hạn khắc phục.

Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các địa phương tập trung nhân lực, đẩy nhanh việc rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin đối với các thửa đất chưa đạt yêu cầu. Quá trình thực hiện phải gắn với việc kiểm tra, đối chiếu thông tin thực tế, kịp thời xử lý những trường hợp còn sai lệch, thiếu hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị 4 xã tăng cường kiểm tra địa bàn, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và lực lượng chuyên trách trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu. Những khu vực có nguy cơ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp cần được xác định cụ thể để tổ chức kiểm tra thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu các sở, ngành cần tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các xã tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác đẩy nhanh công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai, siết chặt quản lý, bảo vệ rừng.