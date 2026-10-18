Lâm Đồng thúc tiến độ các dự án hạ tầng, tránh ảnh hưởng du lịch Mũi Né

Sáng 18/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng và dự án xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né. Đây là 2 công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng giao thông, môi trường và phát triển du lịch tại khu vực ven biển.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng vào sáng ngày 18/10.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại dự án đường Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng, nhiều hạng mục đang được triển khai, từ thảm nhựa mặt đường, thi công hệ thống thoát nước đến sửa chữa cầu Rạng. Một số đoạn tuyến đã hoàn thành thảm nhựa, trong khi tại các vị trí khác, công nhân và nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Với tổng chiều dài gần 4,9km, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ du khách tại khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Ngô Tuyến - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng khu vục Phan Thiết cho biết, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và chiếu sáng.

Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng, nhiều hạng mục đang được triển khai, từ thảm nhựa mặt đường, thi công hệ thống thoát nước.

Theo báo cáo tiến độ, giá trị khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng 47,5 tỷ đồng, tương đương 45% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đã triển khai thảm nhựa một số đoạn tuyến, đồng thời thi công hệ thống thoát nước và sửa chữa cầu Rạng.

Dù vậy, tiến độ toàn dự án vẫn cần được đẩy nhanh. Thời gian hoàn thành công trình đã được gia hạn đến ngày 31/12/2026. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 492/492 hồ sơ đã được phê duyệt, đạt 100%. Việc sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng tại khu du lịch Mũi Né.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (áo xanh bên phải) chỉ đạo tại dự án.

Đại diện đơn vị thi công cho biết đang tập trung bổ sung máy móc, thiết bị và nhân lực, đồng thời tổ chức thi công ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục của dự án.

Tại buổi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành liên quan đã nỗ lực triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng.

Đoàn công tác tập trung xem bản đồ dự án.

Tuy nhiên, ông Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo tiến độ thực hiện với UBND tỉnh; khẩn trương đẩy nhanh thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Đối với các đoạn vỉa hè hoàn thành đến đâu, cần tổ chức trồng cây xanh ngay đến đó, góp phần bảo đảm mỹ quan, xây dựng không gian đô thị xanh tại khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm tiến độ cam kết; trường hợp thi công chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét xử phạt theo quy định.

Các đơn vị thi công cho biết đang tập trung bổ sung máy móc, thiết bị và nhân lực, đồng thời tổ chức thi công ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né. Theo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng khu vục Phan Thiết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 18.576m². Các hạng mục chính gồm cụm bể xử lý, hệ thống thu gom nước thải, đường giao thông nội bộ và các công trình phụ trợ.

Đại diện Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng khu vục Phan Thiết, khối lượng thực hiện đạt khoảng 27% giá trị hợp đồng. Tại những khu vực không vướng mặt bằng, nhà thầu đã hoàn thành một số tuyến đường, hầm bơm; đồng thời triển khai lắp đặt đường ống, thi công hệ thống thoát nước và các hạng mục tại khu vực xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn đáng chú ý. Đến thời điểm báo cáo, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 22/22 hồ sơ chưa được phê duyệt. Riêng vị trí xây dựng nhà máy tại khu vực Hàm Tiến cũ vẫn chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Dự án có thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 25/12/2026. Việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục và bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công là những vấn đề cần được tập trung xử lý để công trình sớm hoàn thành.

Đối với dự án xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 100.894 triệu đồng, trong đó 95.894 triệu đồng là vốn chuyển tiếp từ năm 2025 và 5.000 triệu đồng vốn năm 2026. Tuy nhiên, đến nay dự án mới giải ngân được 22.523 triệu đồng, đạt 22,32% kế hoạch.

Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Thiết, cho biết các hạng mục ảnh hưởng đến giao thông được ưu tiên thi công ban ngày, trong khi những công việc còn lại được tổ chức triển khai vào ban đêm. Chẳng hạn, ban ngày thực hiện đổ đất, ban đêm tiến hành lát gạch nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đoàn công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án

Tại buổi kiểm tra thực tế, đoàn công tác nhận định, thời điểm cuối năm, đặc biệt khi dịp Tết đến gần, lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né dự kiến tăng cao. Do đó, việc thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt mà còn tác động đến hoạt động du lịch tại khu vực.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá dự án đã triển khai hơn 10 tháng nhưng tiến độ còn chậm, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng sơ đồ tiến độ Gantt, xác định rõ thời gian thực hiện từng hạng mục. Đối với những phần việc chậm tiến độ, phải có kế hoạch bù tiến độ cụ thể, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công. Ông Nguyễn Minh đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thực hiện các hạng mục và hoàn thành giải ngân vốn theo yêu cầu trước ngày 25/12.