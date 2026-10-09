Lâm Đồng thúc tiến độ 3 dự án đường ven biển hơn 2.200 tỷ đồng

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thi công điểm cuối trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng đoàn công tác tổ chức kiểm tra khẩn tiến độ thi công và công tác giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trọng điểm khu vực ven biển Lâm Đồng. Đoàn đã kiểm tra các dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà; dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải; dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh. Tổng mức đầu tư các dự án này là hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Khu vực vướng mỏ khai thác titan chưa thể triển khai thi công của dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các chủ đầu tư phải theo sát công trình, theo dõi đôn đốc các đơn vị thi công, không để dự án trì trệ kéo dài; phải quyết liệt huy động thiết bị triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng. Từ nay đến cuối năm thời gian còn lại rất ít, nên không có giải pháp nào khác là huy động tối đa nhân lực, thiết bị triển khai thi công để giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Minh (thứ 2 bên trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực vướng mỏ khai thác titan của dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tại dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thường xuyên kiểm tra tiến độ, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tập trung tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn dự án. Nhà thầu chính và nhà thầu phụ phải khẩn trương khắc phục các tồn tại, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo tiến độ yêu cầu. Ban Quản lý dự án số 2 phải đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân hết nguồn vốn 2026 công trình.

Khu vực vướng mỏ khai thác titan chưa thể triển khai thi công của dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đối với dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh. UBND xã Tân Thành tiếp tục vận động các hộ dân còn lại bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công đối với hạng mục di dời đường dây điện cao thế 110kV; phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất Hàm Thuận để hoàn tất các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Minh (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Nguyễn Minh khẳng định các tuyến đường ven biển là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tập trung cao độ để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn còn tồn tại. Phấn đấu phải hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh đạt tiến độ 32%, đáp ứng giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, dự án đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có chiều dài 25,61 km, tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 25/11/2020, UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2027. Đến nay dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng, cụ thể: Đã triển khai trên mặt bằng được bàn giao, thi công hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum chiều dài khoảng 17,8 km.

Dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải thi công chậm, không đạt tiến độ. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết: Khó khăn của dự án là còn lại các đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 2,07 km đi qua khu vực khai thác mỏ titan của công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Bên cạnh đó, cao độ hoàn thổ khu vực 1 và khu vực 4 (mỏ titan của công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường) đã bàn giao thi công có sự sai khác rất lớn so với cao độ tự nhiên được duyệt dự án, làm ảnh hưởng đến phương án thiết kế tuyến đường qua hai khu vực nêu trên.

Dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải thi công chậm, không đạt tiến độ. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đối với dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải dài khoảng 8,7 km, chiều rộng nền đường 20 m, chiều rộng mặt đường 12 m; có tổng mức đầu tư gần 664 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Dự án đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường: 236/236 hồ sơ, đạt 100%; chi trả tiền 218/236 hồ sơ, đạt 92,3% (hiện còn xã Tân Thành 106/124 hồ sơ, đạt 85,5%, còn 18 hộ chưa nhận tiền do các hộ dân không có sổ đất). Dự án thi công đạt khoảng 35,5% khối lượng hợp đồng.

Ông Nguyễn Minh (thứ 2 bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, một phần nguyên nhân khiến dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải chậm tiến độ do năng lực tài chính của nhà thầu thi công yếu. Nhà thầu chưa hoàn thành việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng. Do đó, phần khối lượng đã thực hiện nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện thanh toán, giải ngân theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền phục vụ thi công và khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của nhà thầu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã nhiều lần làm việc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đồng thời đã tiến hành xử phạt do vi phạm hợp đồng.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Riêng dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh với chiều dài tuyến 6,8 km, chiều rộng nền đường 27 m, chiều rộng mặt đường 17 m; cầu sông Dinh chiều dài 133 m. Dự án thi công đạt khoảng 32% khối lượng hợp đồng. Việc triển khai công trình hiện gặp khó khăn là mỏ vật liệu cung cấp đất đá các loại cho công trình đang tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình; mặt bằng đã cơ bản bàn giao toàn bộ tuyến (hiện còn vướng 3 hộ cuối tuyến đang đợi thủ tục tái định cư).