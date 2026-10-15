Lâm Đồng thực thi chính sách 'trải thảm đỏ' thu hút nguồn nhân lực y tế

Thiếu gần 1.000 nhân viên y tế so với biên chế

Tại Quyết định số 4990/QĐ-UBND, ngày 14/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Theo Đề án kèm theo Quyết định số 4990/QĐ-UBND, tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 đơn vị trực thuộc, gồm 2 chi cục (Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục Dân số); 47 đơn vị sự nghiệp, đơn vị (13 Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 07 Trung tâm tuyến tỉnh, 27 Trung tâm Y tế khu vực).

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn cho 124 Trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Chỉ tiêu cán bộ y tế toàn ngành được giao theo Quyết định số 4753/QĐ-UBND, ngày 30/9 của UBND tỉnh có 12.764 biên chế, gồm 9.879 tại các đơn vị trực thuộc Sở và 2.885 tại 124 trạm y tế; hiện có 11.792 công chức, viên chức, người lao động.

Trong số 9.366 người có chuyên môn y, dược, có 4.427 người trình độ đại học; 1.042 chuyên khoa I (chiếm tỉ lệ 11,1%); 108 chuyên khoa II (chiếm tỉ lệ 1,2%); 3.789 người trình độ cao đẳng, trung cấp (chiếm tỉ lệ 40,5%).

Các chỉ tiêu nhân lực trên vạn dân hiện đạt 7,7 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học và 9,8 điều dưỡng (tương ứng 3.013 bác sĩ, 782 dược sĩ đại học và 3.833 điều dưỡng).

Sau khi dự kiến số biên chế phải giảm và số nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác đến năm 2030, toàn ngành Y tế Lâm Đồng còn khoảng 3.878 chỉ tiêu chưa tuyển dụng, bảo đảm khả năng tuyển thu hút 310 bác sĩ theo Đề án.

Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh đạt 11 bác sĩ/vạn dân

Mục tiêu chung của Đề án, nhằm xây dựng đội ngũ bác sĩ và nhân lực y tế tỉnh Lâm Đồng đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao về chất lượng, có năng lực chuyên môn và y đức;

Quyết định số 4990/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tập trung thu hút bác sĩ có trình độ, chuyên môn cao và bác sĩ thuộc chuyên khoa, địa bàn khó tuyển; thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ chân bác sĩ; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu trong giai đoạn 5 năm, đến năm 2030, thu hút 310 chỉ tiêu, gồm 272 bác sĩ y khoa (bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ răng hàm mặt); 6 tiến sĩ y khoa, chuyên khoa II; 32 thạc sĩ y khoa, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí việc làm cần thu hút.

Về lĩnh vực đào tạo, chỉ tiêu trong giai đoạn 5 năm phấn đấu thu hút 310 đào tạo đối với 647 công chức, viên chức, gồm 76 bác sĩ liên thông cho viên chức; 84 bác sĩ chuyên khoa II và tương đương; 487 bác sĩ chuyên khoa I hoặc chuyên khoa sâu phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí việc làm cần đào tạo.

Chỉ tiêu đãi ngộ, mỗi năm có ít nhất 1.622 viên chức được hưởng chính sách đãi ngộ.

Thông qua các chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo của Đề án, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh đạt 11 bác sĩ/vạn dân, 3 dược sĩ đại học/vạn dân, 19 điều dưỡng/vạn dân.

Đến năm 2027, có ít nhất từ 4-5 bác sĩ/1 Trạm Y tế cấp xã.

Các chính sách “trải thảm đỏ” cụ thể

Về giải pháp phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế, tỉnh Lâm Đồng đề ra các chính sách đào tạo, bao gồm đào tạo theo đặt hàng, đào tạo nâng cao trình độ; xây dựng cơ chế hỗ trợ cán bộ y tế vùng khó khăn;

Lâm Đồng hiện vẫn đang thiếu bác sĩ cho các Trạm Y tế tuyến xã. Ảnh: Baolamdong.

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ và thu nhập tăng thêm, cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh mở rộng quyền tự chủ tài chính, trích lập quỹ thu nhập tăng thêm để trả lương dựa trên năng lực và hiệu quả công việc; Xã hội hóa và hợp tác công tư, huy động nguồn lực từ các cơ sở y tế ngoài công lập, tạo mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm áp lực lên hệ thống y tế công; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế,…

Thiết thực hơn, tỉnh Lâm Đồng thực thi chính sách “Trải thảm đỏ”, đãi ngộ để thu hút bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, II hoặc nhân lực chất lượng cao về công tác tại các địa phương.

Tổng kinh phí dự kiến chi cho công tác phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn 5 năm là hơn 220,6 tỉ đồng. Trong đó kinh phí chính sách thu hút là gần 115,6 tỉ đồng; Kinh phí cho công tác đào tạo là 54,4 tỉ đồng; Kinh phí chính sách đãi ngộ là 50,6 tỉ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính hằng năm, trên cơ sở dự toán của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh giao dự toán để thực hiện Đề án theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và các quy định của pháp luật.